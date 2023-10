Richard Roundtree, herói de ação negro de "Shaft", morre aos 81 anos

(Reuters) - Richard Roundtree, um ator negro pioneiro que interpretou o detetive particular John Shaft nos filmes "Shaft" da década de 1970 e também assumiu papéis dramáticos que tratavam das relações raciais nos Estados Unidos, morreu na terça-feira aos 81 anos, informou Hollywood Reporter, citando seu agente.

Roundtree morreu em sua casa em Los Angeles de câncer no pâncreas, disse o agente Patrick McMinn à publicação. Os representantes de Roundtree não responderam imediatamente a um pedido de confirmação da Reuters.

"O trabalho e a carreira de Richard serviram como um ponto de virada para os protagonistas afro-americanos no cinema", afirmou McMinn em um comunicado, de acordo com a Variety, outra publicação do setor de entretenimento.

Roundtree alcançou a fama com o filme "Shaft", de 1971, sobre um detetive particular na seção do Harlem, em Nova York, e reprisou o papel em várias continuações e em uma série de TV de curta duração.

O personagem robusto e esperto, que usava jaquetas de couro chamativas e que era acompanhado por uma música tema cativante de Isaac Hayes, ajudou a definir o estilo de um protagonista negro e também ganhou a aceitação do público branco.

Roundtree também teve um papel no revolucionário drama sobre escravidão da ABC, "Raízes", em 1977, e em outros projetos de destaque da época, interpretando o audacioso motociclista Miles em "Terremoto", de 1974.

Entre seus filmes mais pungentes está "Once Upon a Time ... When We Were Colored", de 1996, que conta a história de uma comunidade negra unida que enfrenta o racismo do Mississippi pós-guerra.

Ele foi casado duas vezes e deixa quatro filhas - Nicole, Tayler, Morgan e Kelli Roundtree - e um filho, James, segundo a Variety.

