Não seja expulso da Disney! Parque tem regras para roupa e até tattoo; veja

Para evitar uma situação desagradável, é importante que o visitante tome cuidado com as roupas e acessórios que pretende levar aos parques, além das atitudes adotadas dentro destes espaços.

Abaixo, veja alguns objetos e comportamentos que são proibidos na Disney.

Desenhos censuráveis

Imagem: Reprodução/Instagram

É preciso tomar cuidado caso você tenha adornado seu corpo com alguma imagem controversa: "tatuagens visíveis que possam ser consideradas inadequadas, como as que contêm linguagem ou desenhos censuráveis, não são permitidas", informa a Disney. Como o episódio envolvendo os influenciadores digitais mostrou, desenhos ofensivos nas roupas também estão vetados.

Vestidos longos

Imagem: Julenochek/Getty Images/iStockphoto

A marca do Mickey também diz que visitantes não podem usar "roupas que arrastem no chão". Isso porque a vestimenta pode enroscar em algum brinquedo e colocar a segurança do visitante em risco. Se for uma roupa com muitas camadas, você poderá ter o figurino inspecionado.

Tabaco e afins

Imagem: iStock

Fumar no Walt Disney World Resort só é possível em áreas específicas ao ar livre. Isso vale para o uso de tabaco, cigarros eletrônicos ou outros produtos que produzam fumaça ou vapor, mas que não sejam ilegais. Mas a maconha, por exemplo, é proibida até como ingrediente de qualquer produto.

O uso de cigarros e produtos parecidos é proibido dentro dos quartos dos hotéis e resorts da Disney (incluindo nas sacadas das acomodações). Quem quebra esta regra está sujeito a pagar uma multa que custa a partir de US$ 250 (R$ 1250).

Drone? Nem pensar

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Seria lindo captar imagens aéreas do Castelo da Cinderela ou do Animal Kingdom, mas saiba que o Walt Disney World Resort não permite que turistas ingressem com drones em seus parques.

Outros brinquedinhos como skates, patinetes, patins ou sapatos com rodas embutidas também são vetados.

Adultos fantasiados? Não pode

Imagem: Roberto Galan/Getty Images

Uma das regras mais chamativas do Walt Disney World Resort é a que proíbe que turistas maiores de 14 anos entrem fantasiados nos parques da marca.

Isso porque um adulto ou adolescente vestido de Mickey ou de Rapunzel pode ser confundido pelos outros visitantes como sendo um funcionário que está lá para entreter o público, o que, segundo a Disney, "pode atrapalhar" o passeio das pessoas.

A Disney, porém, informa que "existem diretrizes específicas aplicáveis a fantasias para eventos especiais, como festas de Halloween. Consulte as políticas adicionais aplicáveis na página do próprio evento".

Carrinhos de bebê

Imagem: Getty Images

Muitos turistas visitam os parques da Disney na Flórida acompanhados por crianças pequenas. Saiba, entretanto, que não é permitido entrar nestes espaços de entretenimento com carrinhos de bebê com mais de 79 cm de largura e 132 cm de comprimento.

Sem pau de selfie

Imagem: Getty Images

Gosta de tirar fotos com pau de selfie nas férias? Pois saiba que o público não tem permissão para ingressar com este tipo de objeto nos parques do Walt Disney World Resort. Segundo a marca, o instrumento pode afetar a segurança dos seus outros visitantes.

É também preciso ficar atento com outro item: cadeiras dobráveis não são autorizadas em nenhum dos parques da marca.

Sem manifestações

Imagem: Francesco Scatena/Getty Images/iStockphoto

A Disney não é um lugar para você externar, no meio de um grande público, a insatisfação com a política ou algum outro tema palpitante.

"São proibidos discursos ou o uso de qualquer bandeira, faixa, placa ou qualquer material como parte de uma manifestação", informa a marca.

Animais de estimação

Imagem: Getty Images

Infelizmente, não é possível levar seu pet para se divertir com o Pluto dentro dos parques de diversão da terra do Mickey, exceto se for um cão-guia trabalhando.

"Animais de estimação são proibidos nos parques temáticos, parques aquáticos, Disney Springs e ESPN Wide World of Sports", informa a Disney. "Eles são permitidos apenas em hotéis específicos da Disney que aceitem animais de estimação".

Objetos óbvios

Imagem: iStock

E, há objetos que, logicamente, não podem entrar com os visitantes no Walt Disney World Resort. Entres eles estão armas de fogo, munições, facas, dispositivos de autodefesa (como sprays de pimenta), maconha e fogos de artifício.

Brinquedos parecidos com armas de fogo também estão nesta lista de itens banidos.

*

Acarajé ou akará? Só tem feijoada no Brasil? E quem são os "brasileiros-africanos" do Benin? Pela primeira vez na África, o chef João Diamante mergulha entre passado, presente e futuro da história e do sabor brasileiro. Assista agora "Origens - Um chef brasileiro no Benin":