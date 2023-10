A fila andou? MC Cabelinho é flagrado com ex-participante de reality

MC Cabelinho, 27, apareceu em clima de romance com Vick Ferraz, ex-participante do reality Túnel do Amor 2 (Globoplay), durante o lançamento do Festival de Verão Salvador, em São Paulo.

O que aconteceu?

De acordo com o colunista Léo Dias, o suposto casal chegou junto ao evento e foi flagrado posando para uma foto. No vídeo que circula nas redes sociais, o cantor aparece com a mão apoiada no bumbum da influenciadora.

Em nota, a assessoria de imprensa de MC Cabelinho afirmou que "não procede a informação de que MC Cabelinho teria um novo affair". A nota diz ainda que "o cantor está solteiro e focado em seu trabalho."

Vick Ferraz é personal trainer e participou da segunda temporada do reality show.

A influenciadora também compartilha fotos de seu corpo nas redes sociais e conta com mais de 20 mil seguidores no Instagram.

MC Cabelinho está solteiro desde o fim do relacionamento com a atriz Bella Campos