Marina Ruy Barbosa ficou noiva em viagem a Dubai, diz jornal

Marina Ruy Barbosa foi pedida em casamento durante uma viagem a Dubai, segundo o jornal Extra.

A viagem era uma comemoração do aniversário de Abdul Fares. Ele completou 40 anos no dia 10 de outubro, e no mesmo dia o casal embarcou no jatinho particular do empresário rumo aos Emirados Árabes Unidos. Lá, visitaram a capital Abu Dhabi e Dubai.

Eles passaram 48h no país árabe. No dia 15 Marina postou o álbum de fotos da viagem — nas imagens, ela já aparece com o anel de noivado.

Abdul Fares chegou a cogitar outros destinos para fazer o pedido. Segundo o Extra, ele estaria apreensivo em relação aos costumes locais, mas acabou escolhendo Dubai.

O relacionamento

Marina engatou o romance com Abdul em maio passado, mas procurava ser discreta para não expor a vida pessoal após o fim do romance com o deputado Guilherme Mussi, em dezembro de 2022.

Em julho, a artista, no entanto, foi flagrada saindo de um restaurante ao lado do empresário e assumiu o romance um mês depois em um desfile de sua marca de roupa no Rio de Janeiro.

Nascido em São Paulo, Abdul Fares é descendente de libaneses e sócio de uma marca de serviço digital. Além disso, também é sócio de uma empresa no setor mobiliário e atua como diretor financeiro de uma loja de móveis. Seu perfil no Linkedin ainda diz que ele possui algumas startups.