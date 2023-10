Márcia Fu alfineta jogo de Simioni: 'Distorce e leva para o ao vivo'

Em papo com Lucas e Jaquelline, Márcia Fu detonou Simioni e deu sua expectativa para a Prova do Fazendeiro, que acontece hoje (25) em A Fazenda 2023 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

A ex-atleta ainda pontuou que ficou feliz por Galisteu ter desmentido a peoa e por Lucas e Jaquelline reatarem.

Márcia: "Ontem fiquei muito feliz com o desfecho da história. Você sabe do que eu estou falando e porque eu estou falando."

Márcia: "Eu pedi a Deus para eu voltar. Falei: 'Deus, não vai ser eu quem vai dar lição na Simioni, quem vai dar é o Senhor'. Só eu sei o que eu passei... mas ela me estendeu a mão..."

Lucas: "Mas ela faz isso com as pessoas."

Márcia: "Que coisa horrorosa, Lucas."

Lucas: "Faz, ela distorce as coisas e leva para o ao vivo."

Márcia: "Distorce e leva para o ao vivo. Ontem estava conversando com o Yuri, não vou mentir, gosto do Yuri e do WL, gosto das crianças, gosto de vocês que são menores."

Márcia: "Não deixa essa mulher voltar de Fazendeira, não deixa."

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Galisteu fez certo ao contar que Jaque não quis beijar Tonzão? Resultado parcial Total de 2540 votos 93,11% Sim, Jaquelline precisava saber a verdade imagem: Reprodução/PlayPlus 6,89% Não, os peões não devem receber informações externas imagem: Reprodução/Record TV Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2540 votos

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu