Mãe de influencer morre e tem o rosto revelado pela 1ª vez: 'Maneira de te salvar'

A influenciadora digital Carolyna Borges, 20, conquistou 4,5 milhões de seguidores no TikTok com seus vídeos bem-humorados, muitos deles com a presença da mãe, que participava apenas com a voz. O rosto de Fernanda de Souza Ramos, mais conhecida como Danda, foi revelado apenas no domingo (22) quando a filha anunciou sua morte no Instagram.

A notícia gerou uma onda de comoção nas redes sociais, com muitos seguidores e influenciadores expressando sua tristeza e solidariedade.

Danda enfrentava uma doença nos últimos meses, mas a família não deu mais detalhes — Em um vídeo postado há algumas semanas, Carolyna mencionou apenas que a mãe era "rodada em hospitais" e já tinha passado por alguns procedimentos cirúrgicos.

Em suas aparições no TikTok, a mulher costumava divertir fãs em suas conversas com a filha, que brincava com o "susto" da mãe ao ouvir detalhes de sua vida pessoal. Em uma declaração emocionante no Instagram, a influenciadora destacou o amor que as duas tinham uma pela outra.

Sou a única vida que saiu de ti e tenho esse privilégio de te amar como ninguém nunca amou, de te ter como ninguém nunca terá e de te conhecer sem que precise me explicar que és. A vida me fez enxergar que tem horas em que não se resta mais nada a fazer a não ser esperar e confiar. Por isso te escrevo, pois é a única maneira que encontro de te salvar assim como me salvo.

Nos comentários da homenagem, dezenas de influenciadores deixaram mensagens de apoio e elogios à Danda.

"Carolzinha, você é uma pessoa de uma força que não consigo mensurar. Deus e o tempo irão amenizar sua dor, tô aqui. Amo você", escreveu Igão, um dos donos do Podpah.

"Indo dormir agora com uma dor enorme no coração por você amiga, eu sinto muito de verdade!! Espero que você encontre conforto na memória da mãe incrível e companheira que ela foi, exemplo pra muitas", comentou Vanessa Lopes.

Muitos fãs também compartilharam suas memórias e sentimentos sobre a mãe da influencer.

Sabrina, uma usuária do Twitter, escreveu: "A Carol nunca mostrou a Danda, mas o incrível é que eu imaginava ela desse jeitinho mesmo... bizarro".

Outro usuário, @backtjaguar, lembrou: "As conversas com a Danda e as risadas a quais demos, eterna".

E @1nconditionally expressou: "O falecimento da Danda tocou em feridas que eu nem sabia que tinha."

