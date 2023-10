Livros no Centro: Como um livro uniu casal improvável de poetas

Esta é uma história de apaixonamento à moda antiga. Longe do Tinder e de qualquer outra tecnologia. E tudo acontece a partir de uma ferramenta milenar cuja função, entre muitas, é a de unir pessoas. O livro.



Não por acaso a história é uma coautoria: Edmilson Almeida Pereira, professor, poeta e romancista, e Prisca Agustoni, tradutora e, também, professora e poeta. A história do casal é tema do sétimo episódio do podcast Livros no Centro, uma produção da Livraria Megafauna com distribuição do UOL (você pode ouvir o programa completo no arquivo acima).



Tudo começa em Minas Gerais. No fim dos anos 1980, o Edimilson tinha acabado de publicar "Negras Raízes Mineiras, os Arturos" (em parceria com Nubia Pereira de Magalhães Gomes, pela editora Mazza). O livro circulou bastante nos anos seguintes e foi parar nas mãos do antropólogo suíço Martin Lienhard.



Alguns anos depois, por volta de 1997, Lienhard estava organizando um congresso em Monte Verità, na Suíça, e --por intermédio de uma amiga-- convidou Edimilson para participar. A cerca 300 quilômetros dali, em Genebra, estava Prisca, uma jovem estudante de letras hispânicas que decidiu viajar para acompanhar o congresso (ouça a partir de 6:37). Entre as mesas às quais se inscreveu para assistir estava a de Edimilson e de Lienhard.



Prisca não falava português, mas era fluente em espanhol. E por isso pôde ler e se interessar pela poesia do escritor, que descreveu como "comovente" (ouça a partir de 8:24).



Edimilson conta que o ambiente do congresso era de celebração entre os participantes (ouça em 9:44). E foi neste cenário que ele e Prisca se aproximaram. Mas no fim, um voltou para Genebra, o outro, para Juiz de Fora.



A conversa continuou por cartas e eles chegaram a trocar muitos livros, desencadeando um romance à distância. Ele acabou indo para a Suíça algumas vezes. E depois apareceu uma oportunidade de pós-doutorado no país de Prisca. "Moramos juntos e nos casamos rápido" (ouça a partir de 15:02).



Eles vieram morar no Brasil em meados dos anos 2000 e hoje comemoram 23 anos de casamento.



Nesse vai e vem de países e culturas, os dois (e suas obras) saíram ganhando. "Para minha escrita deu uma consciência também de dimensão humana muito mais profunda. Aguçou um olhar muito mais atento e sensível às várias camadas humanas. Então, nesse sentido, o encontro com ele me propiciou uma vida muito mais densa", afirma Prisca (ouça a partir de 25:45).



Para conhecer mais detalhes da história de Prisca e Edimilson, e de como esse encontro mudou a vida dos dois poetas, ouça o episódio "Amor É Bicho Instruído".



O podcast Livros no Centro é apresentado por Rita Palmeira, curadora da livraria Megafauna, e por Flávia Santos, livreira e coordenadora da loja. O livreiro Flávio Augusto também participa deste episódio.

Você pode ouvir o podcast quinzenal —publicado sempre às quartas-feiras— em Splash, no YouTube, no Spotify ou em sua plataforma de áudio favorita.

