Após unfollow, Kayky Brito volta a seguir a mulher no Instagram

Kayky Brito voltou a seguir a mulher, Tamara Dalcanale, no Instagram, após deixá-la de segui-la por um breve período.

Kayky havia deixado de seguir Tamara, mas a jornalista permaneceu seguindo o ator Imagem: Reprodução/Instagram

Kayky Brito voltou a seguir Tamara Imagem: Reprodução/Instagram

O curto unfollow havia aumentado rumores de uma crise no relacionamento do casal, já que Kayky ignorou Tamara no primeiro vídeo em que postou após ser atropelado e ter alta. Na publicação não houve menção à esposa, que permaneceu na capital fluminense por quase um mês para acompanhar a recuperação do marido.

Suposta crise familiar

Sthefany Brito organiza festa para celebrar alta de Kayky Brito Imagem: Reprodução/Instagram @sthefanybrito

A notícia da alta de Kayky, no dia 29 de setembro, foi o ponto de partida para uma série de especulações sobre uma suposta crise no relacionamento entre a mulher do ator e a família do artista.

Kayky foi para a casa dos pais, Sandra e Joseph Brito, após receber alta para dar continuidade ao processo de reabilitação. Ele foi recepcionado com uma mensagem de boas-vindas e um bolo. Sthefany Brito, irmã do ator, compartilhou imagens da comemoração em família.

Os fãs, no entanto, estranharam a ausência da mulher do artista. Ele não aparece em nenhuma das fotos publicadas por Sthefany, nem mesmo nas imagens da família usadas para decorar o bolo.

"Que bom que ele saiu dessa, mas cadê a esposa e a família dele na foto? Que triste isso", escreveu uma seguidora. "Linda toda preocupação de vocês com o Kayky, mas ele é casado. O lugar dele é ao lado da esposa", comentou outra.

Sandra Brito, mãe do ator, ignorou a nora em publicação sobre a alta do filho. No texto, ela faz um agradecimento ao marido, Joseph Brito, à filha Sthefany e ao genro, Igor Raschkovsky, pelo apoio no período em que o filho esteve internado. Não há nenhuma referência ao nome de Tamara.

Tamara também não cita a família de Kayky. "Deus foi muito bom com você e te deu essa nova oportunidade de viver. Para você e, também, a nós, para podermos olhar a vida de um outro ângulo, dentro desse cenário", escreveu a jornalista.

A mulher do ator não ficou na casa dos sogros. "Quero agradecer demais à Márcia e ao Zeca. O casal mais sensacional, e toda a sua família, que abriram as portas de sua casa, me receberam e cuidaram de mim como uma filha. Não tenho como expressar o quanto sou grata a vocês por tudo."

A publicação motivou reações nas redes sociais. "Lendo esse post só tenho certeza que família é tudo igual. Só muda o endereço", escreveu outro.

Kayky e Tamara

Tamara e Kayky fizeram sua primeira aparição pública no Carnaval de 2020. Eles compareceram juntos ao Camarote CarnaUOL N1 na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Mesmo após o evento, escolheram manter o relacionamento longe dos holofotes. Tamara e Kayky só apareceram nas redes sociais um do outro quase um ano depois, em fevereiro de 2021.

Em junho de 2021, eles anunciaram que estavam esperando um filho. Tamara, que já era mãe de Felipe (que hoje tem 7 anos) e Carolina (5), divulgou a notícia no Instagram.

A família fixou residência em Curitiba. Foi para lá que Tamara voltou no sábado (30), após a alta de Kayky. O ator continua no Rio de Janeiro, com os pais e a irmã.