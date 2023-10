Gretchen rebate críticas por sensualizar com marido: Invejosa e sem futuro

Gretchen, 64, rebateu críticas por sensualizar com o marido, Esdras, em suas redes sociais.

Em seu perfil do Instagram, ela compartilhou um vídeo com cenas quentes ao som de "Mil Veces", nova música de Anitta, com o companheiro.

"Ai, Anitta! Que música é essa? Mais um meme para você. Voy a dar MIL VECES!!!!", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, o casal recebeu elogios, mas foram alvo de críticas. "Santo Deus, que rídicula", disparou um, enquanto outras pessoas riram. Logo em seguida, Gretchen respondeu: "Bloqueadas. Gente invejosa e sem futuro tá fora da minha rede".