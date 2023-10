Ex-Hermes e Renato luta contra 2 cânceres após AVC: 'Ele não vai desistir'

Dono de bordões icônicos e humor sem papas na língua, Jaime Gil da Costa, popularmente conhecido como Gil Brother Away, fez sucesso no Brasil após participação no grupo Hermes e Renato, na MTV Brasil, nos anos 2000.

Hoje, ele tem 66 anos e segue com seus perfis na internet com vídeos de humor, mas, ao mesmo tempo, luta contra cânceres de próstata e bexiga após ter sofrido um AVC (acidente vascular cerebral) há seis meses.

Splash conversou com Willian Passos, sobrinho de Away e responsável pelos cuidados do artista, para saber o real estado de saúde do humorista.

Meu tio está bem. Fé em Deus que ele vai passar por essas questões de saúde. Ele não vai desistir e eu não vou também. Ele é forte! Willian Passos

O AVC

Há seis meses, Willian Passos foi chamado pelos vizinhos de Away em Petrópolis, no Rio de Janeiro, sob o alerta que o tio aparentava estar meio desorientado — até andando nu pela casa.

Ao chegar na residência, o sobrinho do artista o encontrou caído no chão. "Ele tinha batido com a cabeça e corremos com ele pra UPA. Chegando lá, ele já ficou internado, fizeram o laudo, que confirmou que bateu com a cabeça e havia sofrido um AVC. Aí começamos essa luta com ele", conta.

Assim, o humorista ficou internado por três meses seguido no HCC (Hospital Clínico de Correias) e acabou perdendo o movimento do lado esquerdo do corpo como consequência da doença.

Graças a Deus a fala, a consciência e a memória dele ainda estão boas, mas, infelizmente, o lado esquerdo dele paralisou. Tem a possibilidade dele conseguir se locomover? Tem, mas muito difícil.

Willian Passos

Após a longa internação, Gil Away passou a morar na casa do sobrinho, em Magé, para contar com apoio nas tarefas do dia a dia. Porém, cerca de 20 dias depois, o humorista voltou a ficar hospitalizado após a descoberta de uma grave pneumonia.

Away mal se recuperou da infecção que se instala nos pulmões e teve uma terceira nova internação no espaço de um mês em virtude da descoberta do câncer de próstata e bexiga.

"O médico viu que a próstata dele tava muito alta e pediu um exame. Como o exame pelo SUS demora muito pra sair, a gente foi com o outro médico daqui de Magé e ele falou: 'Ele tá com câncer na próstata e também um câncer na bexiga'. Graças a Deus ainda tá pequeno e tem tratamento", declara.

Recentemente, o artista esteve internado em razão de novo quadro de pneumonia, mas ganhou alta no último sábado (21) e está na casa do sobrinho aguardando o fim de todo o tratamento para iniciar os cuidados dos cânceres.

"O médico falou: 'Olha, Willian, quando chegar em casa, procura um oncologista, busca fazer a fisioterapia e uma fono pra ele ir se reabilitando", detalha.

Tentativa de golpe

Parceiro de Away nas produções de conteúdo antes da doença, Willian Passos se tornou o porta-voz do humorista e publica vídeos diários nas redes sociais para atualizar os fãs do estado de saúde do tio.

Durante as internações, o sobrinho de Away ouviu o pedido dos seguidores para abrir uma vaquinha online para ajudar a custear os cuidados com a saúde do tio. A repercussão da divulgação rendeu a quantia de R$ 100 mil e também uma tentativa de golpe.

"Foi o maior constrangimento. Quando o Away tava internado, um rapaz, se passando por mim, ligou pro hospital, depois ligou pra mim e ainda ligou pro site da vaquinha tentando se passar por mim para extorquir dinheiro. A gente arrumou um dinheiro bacana pra poder fazer o tratamento do meu tio, mas a vaquinha acabou sendo bloqueada por motivo de fraude. Agora está na Justiça", inicia ele.

A gente se entristeceu pra caramba, porque ele também tá com consciência de tudo que tá acontecendo. A gente ficou sem recurso e os fãs falaram: 'não desiste, vamos tentar fazer uma vaquinha pix pra ajudar'. Eu fiquei constrangido também porque não quero ir pra internet pra ficar pedindo dinheiro, não é a minha área, mas em prol do nosso Away, eu fiz uma vaquinha pix pro pessoal ajudar.

Willian Passos

Além da ajuda dos fãs, os amigos de Away dos tempos do grupo Hermes e Renato têm ajudado com doações para auxiliar na recuperação do humorista.

"O Filipinho e o Marcos fazem live no YouTube e a monetização da live guardam pra enviar pro meu tio. O Filipinho me enviou R$ 1 mil esses dias. Ele falou: 'Cara, a gente tá há 15 dias esperando o dinheiro da live cair, deu R$ 800 e vou te mandar mais R$ 200 porque a gente vê verdade que você tá fazendo as coisas pro teu tio. Eles têm ajudado, têm mandado mensagem positiva e publicaram também a vaquinha Pix na página deles", relata.

"Meu tio tava quebrado"

Apesar do sucesso na televisão com o Hermes e Renato, Away não ostenta uma gorda conta bancária como muitos imaginam.

Atualmente, o humorista vive de um salário mínimo da aposentadoria a que teve acesso ainda na década de 80. Ele perdeu boa parte da visão ao acabar passando um pano com produto de limpar carro no rosto.

"Financeiramente meu tio tava quebrado. Se não fosse eu tomar a frente pra ajudar, pela misericórdia de Deus, meu tio tava na miséria. Não tem ninguém da família que ajuda o meu tio", desabafou.

Eu falo isso com o coração apertado, só eu e a minha esposa ajudamos, e ele tem irmão, vários sobrinhos, mas ninguém ajuda. Então, eu peguei a causa pra ajudar ele pelo amor que ele tem por mim.

Willian Passos

Away também move um processo na Justiça contra um ex-empresário que bloqueou os acessos aos seus antigos perfis nas redes sociais alegando, segundo o sobrinho do artista, ser o criador do humorista e merecedor de 50% dos lucros.

"Tô tentando priorizar a questão da saúde e recuperação dele, porque meu tio já tá com uma idade. Eu me sinto triste porque meu tio começou lá em 2000 e era pra ter uma condição financeira boa. Era pro meu tio estar num hospital particular e estar vivendo uma vida tranquila, mas, infelizmente, não é a realidade que ele tá vivendo. A gente tá passando uma luta com ele, mas pela ajuda dos fãs, dos amigos, pelas mensagens de luz, a gente tem prosseguido", lamenta.

Com o dinheiro das doações, o sobrinho de Away tem custeado os remédios, os equipamentos para oferecer uma recuperação com conforto e a contratação de fisioterapeutas.

Eu ainda tenho alguns fundos ainda guardado pra quando precisar. A gente teve que alugar a cama hospitalar, porque não pode ficar com uma cama normal, teve que comprar um colchão pneumático e a gente paga também a fisioterapia, que uma menina vem aqui com um rapaz pra olhar os curativos dele. Tudo que vai entrando é para o meu tio. Willian Passos

Willian se mantém confiante que o humorista vai superar as atuais adversidades de saúde para retomar os trabalhos de humor na internet. "Ele não vai desistir e eu não vou também. Ele é forte!", finaliza.