Chico Barney: Galisteu desmente Simioni de novo e estraga tudo

Não queria ser eu o emissário dessa péssima notícia, mas aconteceu: Simioni foi injustiçada em A Fazenda 15. A produção achou por bem desmenti-la novamente -mas dessa vez sem um motivo convincente.

Na primeira oportunidade fazia sentido. Era necessário. Orientada por ela, Cariúcha estava acusando Rachel de um crime. Mas agora a história é outra: Simioni afirma ter ouvido Jaquelline afirmar que pretendia beijar Tonzão na festa. A frase na verdade era sobre a intenção de beijar "outro homem".

Isso enfraquece o jogo interno. É uma intervenção da produção apenas pelo mero exercício de intervir. O mais engraçado é que Simioni mantém sua versão dos fatos, assim como manteve na desmentida anterior. E age sem nenhum constrangimento.

O que ficou parecendo: uma espécie de prêmio de consolação para a torcida que gostaria de ver Simioni expulsa por conta das situações envolvendo Shay nos últimos dias. A turba fez barulho: usou a hashtag do Masterchef para piorar os índices de engajamento de A Fazenda no mesmo horário. Mas pareceu feliz com a reprimenda de Galisteu.

Para melhorar ainda mais os ânimos da galera, Simioni ainda sobrou no resta um. Lili optou por salvar o WL em vez dela. E assim juntou-se às luminosas presenças de Kally, indicada pela fazendeira Jenny, Lucas, o mais votado da sede, e Cezar, indicado por Tonzão graças ao poder do famigerado pergaminho laranja. Este último foi o vetado por Simioni da prova desta quarta-feira.

NOTAS DE A FAZENDA

Avaliações rápidas de acontecimentos relevantes no programa de ontem

Nota 10

Para o monumental esforço de Nadja. Ela não para de tentar. Meio apagadinha desde que foi salva por conta da expulsão de Rachel, conseguiu arrancar boas risadas dos telespectadores ao reclamar que Alicia não a considera uma artista, entre outras bravatas psicodélicas.

Nota 9

Para a boa jogada de Cezar, inspirado em sugestão de Jaquelline, de começar o resta um salvando o André. Isso subverteu a ordem dos votos e pode ter sido decisivo para o ocaso de Simioni.

Nota 8

Para a disposição de Lucas, que percebeu que em reality show não pode jamais tocar a bola pro lado. Tentou construir narrativas cativantes nas respostas de todos os votos que recebeu ao longo da noite.

Nota 3

Para Alicia, que infelizmente não conseguiu desempenhar boas respostas nos primeiros votos. Só rendeu um pouco melhor quando a grande estrela Nadja entrou em cena.

Nota 0

Para Jenny, pelo conjunto da obra.

