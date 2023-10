Casamentos, traições e bacanal: série narra 'geração careta de Copacabana'

Passado, presente e futuro. Vida e morte. Amor e traição. Casamento e separação... "Fim", nova série do Globoplay baseada em best-seller de Fernanda Torres, trata de momentos e assuntos que vivemos ao longo de nossa trajetória.

Assim como no livro lançado em 2013, Fernanda narra a vida e a morte de cinco amigos — Ciro (Fabio Assunção), Álvaro (Thelmo Fernandes), Neto (David Junior), Silvio (Bruno Mazzeo) e Ribeiro (Emilio Dantas). As doses de melancolia e resignação do grupo são intercaladas com momentos de graça, amor, festa e "até bacanal", como conta a autora a Splash.

Como Fernanda Torres adaptou o livro para virar obra no streaming? Os cinco amigos ganharam esposas — Ruth (Marjorie Estiano), Irene (Débora Falabella), Célia (Heloisa Jorge) e Norma (Laila Garin) — e Ribeiro são amigos desde a juventude, com personalidades bem diferentes e formam os nove personagens centrais da trama.

"Eu achava que o [livro] Fim' tinha um DNA de folhetim, porque eram casamentos, traições, sobre a vida dessa classe média de Copacabana, que é um pouco igual a nós todos. Quando eu transpus [para o audiovisual], foi maravilhoso. Quando você tem um romance para transpor, você tem a cabeça dos personagens pensando e tudo virou diálogo. Às vezes, quando você parte direto para fazer roteiro, fica magrinho. O cara fala o que ele tem que agir. E quando você tem um romance na base, você tem as loucuras. Nesse caso, tem muita loucura."

"Fim" narra os altos e baixos de uma geração que nasceu em meados do século XX, cresceu influenciada pela Bossa Nova, fez planos de se casar e formar família, mas acabou atropelada pela revolução de costumes, pelo divórcio e pelas liberdades futuras. A obra mostra os contrastes da vida de cada um deles durante quatro décadas — haja maquiagem para a caracterização!

"Digo que são cinco casais, na verdade, quatro casais e um trisal. É uma geração careta de Copacabana, que é atropelada pelo mundo que mudou nos anos 70 e 80. Então, eles começam a se divorciar, a trair, conforme é a vida, né? Acho que todo mundo vai se identificar com algum deles."

Produção tragicômica a la Nelson Rodrigues? "O Nelson tem esse grande drama da classe média. Ele é capaz de pegar aquele cara da esquina e transformá-lo numa tragédia grega. Eu não chego lá, claro, não sou Nelson Rodrigues, mas é uma grande inspiração na hora de adaptar. O Nelson escrevia novelas, a primeira novela de televisão foi escrita por ele, 'A Morta Sem Espelhos'."

Elenco da série "Fim", disponivel no Globoplay Imagem: Divulgação

"Todo mundo morre"

Esse é o "spoiler" que Emilio Dantas pode dar. Além disso, o ator, que vive o solteirão Ribeiro, acredita que a série fala sobre amizade e está inserida em um contexto histórico específico — os homens, por exemplo, são bem machistas. "A galera vai perceber muito no comportamental, tanto das mulheres quanto dos homens. É uma série que vai trazer também um novelo muito bem amarrado, sabe, entre os personagens, sobre confiança, traição, amizade, tragédia, amor e morte."

Emilio ainda conta que a equipe viveu um momento inusitado. Eles gravavam em um cemitério quando a produção foi interrompida pela pandemia da covid-19. "A gente tava gravando no cemitério quando explodiu a pandemia, a gente parou, em 2021, a gente voltou. Teve a pandemia no meio das gravações."

Fernanda Torres e Emilio Dantas no lançamento de "Fim" (Globoplay), no Rio Imagem: Roberto Filho/Brazil News

Sensual

Fernanda Torres garante que tem "até bacanal" na obra. Pelo menos nos dois primeiros episódios, os quais Splash acompanhou em sessão para imprensa e convidados, é possível notar que a obra tem muitos corpos à mostra e ousadia, mas tudo dentro do que pede a narrativa da obra, explica a atriz Marina Provenzzano, que vive Brites, menina de geração posterior aos protagonistas.

Marina Provenzzano e Tainá Medina no lançamento de "Fim" Imagem: Roberto Filho/Brazil News

"Ela nasceu em uma geração que o sexo era mais livre... Temos muita cena de corpo e de nu, mas nos deixaram muito à vontade. A nudez faz muito sentido nesse projeto", diz Marina.

No total, serão dez episódios — eles serão disponibilizados de dois em dois às quartas-feiras, a partir de hoje. Tem direção de Andrucha Waddington e Daniela Thomas.

Veja o trailer da série do Globoplay: