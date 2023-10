Ex de Larissa Manoela sai de site adulto após conversão: 'Estava afundando'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

O ex-namorado de Larissa Manoela, Thomaz Costa, 23, anunciou que decidiu sair de sites adultos após se converter. O rapaz afirmou que estava "se afundando".

Nos stories do Instagram, ele informou que não vai mais vender nudes na internet. Thomaz, que iniciou a carreira na TV na novela "Carrossel", contou que encerrou as contas que tinha em três plataformas de conteúdo adulto e garante que não vai voltar atrás em sua decisão.

"Eu estava me afundando. Já encerrei todas as plataformas. Não tem mais volta", afirmou ele, que justificou a sua decisão: "Meu maior sonho é construir uma família".

O ator chegou a faturar mais de R$ 1,5 milhão com fotos nuas nos três sites. Segundo a equipe de Thomaz, a arrecadação ocorreu entre julho de 2022 a julho deste ano. O ex de Larissa Manoela chegou a ter fotos vazadas na internet, em imagens em que ele aparece completamente pelado e com o órgão sexual ereto.

Mas agora o conteúdo erótico ficou para trás após a sua conversão. O ator se converteu e passou a frequentar cultos em uma igreja evangélica de São Paulo.