Entenda a 'briga' entre a noiva e a nora de Zezé Di Camargo

O que parece ser uma briga de família envolvendo Zezé Di Camargo ganhou arena pública e pode acabar na Justiça. Isso depois de Amabylle Eiroa, nora do cantor, fazer um desabafo no Instagram sobre, especulam seguidores, Graciele Lacerda - noiva do sertanejo.

Na rede social, Amabylle postou um texto um tanto cifrado em 20 de outubro, reclamando de um perfil fake que teria sido criado por alguém próximo para difamá-la e que vai abrir processo judicial. "Tentei resolver a questão INTERNAMENTE", disse ela com o termo em maiúsculas, como se quisesse atribuir maior peso e sentidos à palavra.

Dois dias depois, foi Graciele quem publicou o que pareceu ser uma indireta. "Saiba ser luz mesmo rodeado de pessoas nubladas". Zezé chegou a comentar nessa postagem. "Você é luz! Nem todos conseguem ver e aceitar essa luz", escreveu.

Quem É Amabylle

- Amabylle Eiroa é arquiteta, tem 28 anos e há 15 namora o filho de Zezé Di Camargo, Igor Camargo.

- No Instagram, onde tem mais de 220 mil seguidores, oferece serviços de design de interiores de alto padrão e projetos arquitetônicos online.

- De perfil discreto quanto à vida pessoal, não é figurinha frequente em entrevistas. Na rede social, publica bastante sobre decoração, moda viagens e momentos divertidos com a família - como um vídeo em que aparece com o namorado, a mãe e a sogra Zilú "roubando" mexerica em Orlando.

- Foi ela a responsável pela decoração do apartamento do sogro com Graciele Lacerda, de acordo com a revista Quem.

- Amabylle está noiva do caçula de Zezé desde 2019. Eles começaram a namorar ainda adolescentes, mas ainda não têm data de casamento marcada.

Quem é Graciele Lacerda

- Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda tem 43 anos e atua hoje como influenciadora digital fitness, como se define no próprio perfil do Instagram - onde tem mais de 3 milhões e meio de seguidores.

- Ela é formada em jornalismo pela Faculdade São Pedro, em Vitória, mas não exerceu a profissão. Tem também formação em Educação Física.

- Graciele já trabalhou como dançarina em 2003, no grupo sertanejo Dallas Company. Para refrescar a memória, é aquela da música Alô galera de cowboy. Alô galera de peão.

- A influencer namora Zezé Di Camargo publicamente desde 2014 e em junho de 2017 foi pedida em noivado pelo cantor.

- À revista Quem, Zezé disse que quer se casar com Graciele na Grécia. A influencer abriu enquete nos stories do Instagram para os seguidores opinarem entre Brasil e Grécia. Até a publicação deste texto, era a terra natal dos dois que estava na frente, com 59% dos votos.

A reportagem entrou em contato com Graciele e Amabylle para o caso de quererem se pronunciar sobre os supostos desentendimentos, mas não obteve retorno até o momento desta publicação. O espaço segue aberto.