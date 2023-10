Ator de 'Terra e Paixão' já processou síndica por homofobia: 'Perdemos'

Diego Martins, 26, em entrevista ao Extra:

Aos 16 anos, Diego foi vítima de homofobia no prédio em que morava com o pai. "Eu e meu então namorado demos um selinho no portão do prédio. A síndica viu da janela e mandou uma carta pro meu pai e pra todos os condôminos falando que o filho do João estava cometendo atos libidinosos nas áreas livres e comuns do edifício."

Ele chegou a processar a síndica, mas perdeu. "Entramos na Justiça contra ela por homofobia. Houve testemunhas a nosso favor, mas perdemos o processo."

Apesar de ter perdido, uma das testemunhas pediu desculpas ao ator depois. "Anos depois, uma senhora que testemunhou contra nos pediu desculpa. Disse que se sentia arrependida. As pessoas têm o seu tempo, mas não podemos ficar esperando."