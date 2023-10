Bruna Biancardi faz ensaio 'newborn' de Mavie e mostra 'primeiro lookinho' da filha de Neymar

Bruna Biancardi publicou novos registros de sua pequena Mavie, filha com o jogador Neymar. Em um ensaio "newborn", a bebê aparece enrolada em uma manta, abraçada pela mãe. "Nós, para sempre", escreveu Bruna. A mãe de Mavie também mostrou uma roupinha de tricô que a criança ganhou, presente de uma amiga. Recém-nascida, a bebê já tem gavetas de "mimos" enviados por diversas marcas.

"Meu primeiro lookinho", descreveu a mãe em uma das imagens. A primeira filha de Bruna e Neymar nasceu no último dia 6 de outubro, na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo. O jogador recebeu autorização do Al-Hilal para viajar ao Brasil e, no mesmo dia, já publicou as primeiras fotos com Mavie. "Você já é muito amada por nós", escreveu em uma publicação compartilhada com Bruna.