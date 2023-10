Bárbara Paz: 'Não me encontrei até hoje, acho que nunca vou me encontrar'

Bárbara Paz, 49, está intrinsecamente ligada ao cinema. A artista já desempenhou as funções de atriz, diretora, documentarista, produtora, roteirista, e também juri da 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. São diversas as atribuições, mas, segundo contou a Splash, ela mesma ainda tenta entender seu lugar na arte.

Não me encontrei até hoje, acho que nunca vou me encontrar. Não sei. Se souber, me fala.

Bárbara Paz, em entrevista a Splash

"Estou em busca e acho que a vida só me interessa com o copo vazio, o copo cheio não interessa. A gente está sempre em busca, a gente está sempre na falta de quem a gente é, o que a gente quer contar, o que a gente quer dizer."

Com um papel importante na Mostra deste ano, Paz diz ser uma honra participar do juri, pois o evento marcou sua vida. "O meu filme estreou na Mostra, em grande estilo, no teatro municipal. Foi uma sessão inesquecível na minha vida, um dos momentos mais marcantes e mais fortes."

O longa que ela cita é também seu primeiro filme como diretora: "Babenco - Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou", vencedor do prêmio de Melhor Documentário do Festival de Veneza de 2019. O título foca nos últimos anos da vida de Hector Babenco, marido de Bárbara Paz e cineasta que morreu em 2016.

Senti que entreguei para a cidade [de São Paulo] o Héctor de volta, através do cinema, com o meu olhar. Para mim isso é uma das coisas mais marcantes da minha vida.

Além da primeira exibição, Bárbara Paz teve sua relação com o cinema moldada a partir da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. "Desde que cheguei a São Paulo, frequento a Mostra. Estou aqui há muito tempo, mas o festival me apresentou um novo universo. Conheci países, culturas, gostos, cheiros de lugares que eu nunca fui."

Ela me levou para o cinema romeno, que sou apaixonada até hoje. O cinema romeno, o austríaco, o alemão, o russo.

Para Paz, o evento deveria ser considerado um "patrimônio da cidade". "É um presente para a gente poder ter essas semanas de outubro com a Mostra Internacional de Cinema e assim conhecer tantos diretores, tantos roteiros imagináveis, tanta cultura. Foram tantos já que passaram por aqui que tive que fazer uma lista de pessoas que conheci."

Entre os 340 títulos exibidos na Mostra de 2023, Paz indica "Anatomia de uma Queda", produção francesa de suspense no qual uma mulher é acusada de assassinar o marido. "Fiquei fascinada pelo filme."

Relação com o cinema

Diferente do que seria possível imaginar, Bárbara Paz entrou em uma sala de cinema quando não era mais criança. À época, morava na cidade de Campo Bom, no interior do Rio Grande do Sul, e apenas um local exibia filmes.

No entanto, quando a primeira vez da atriz finalmente aconteceu, "foi uma sensação única".

Acho que é um modo divino de entrar em contato com a vida. Como Orson Welles dizia: 'o cinema é o fluxo constante do sonho'.

O amor entre a arte e a artista foi tão grande que Campo Bom homenageia Bárbara Paz com uma sala de cinema com seu nome.

Quanto às produções autorais, há diversas ideias acontecendo ao mesmo tempo, mas lida com alguns empecilhos. "Falta verba, patrocínio e crença nas mulheres. Acreditar na criadora Bárbara é importante. Planejo dar bastante presentes, como os que dei, e bastante criações para o Brasil, o meu país. Estou criando o tempo todo. Projetos aqui não faltam."

Bárbara Paz faz parte do juri da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo Imagem: Divulgação

Intimidade

Sua vida pessoal foi exposta ao Brasil ao participar primeira edição do reality show "Casa dos Artistas", 2001, do qual foi vencedora. No entanto, não vê motivos para, depois de tantos anos, ainda tocar no assunto do programa.

"O que estou trazendo hoje interessa? O que estou criando, que estou oferecendo, quem sou, como cresci, como eu evoluí perante os olhos da sociedade. O primeiro longa-metragem que fiz ganhou o Leão de Veneza. Pensa bem, isso tudo não interessa mais do que fiz lá atrás?"

Hoje, como pessoa pública, Bárbara Paz controla o que é exposto em relação a sua intimidade. "Já estou muito calejada, já tenho muita experiência nisso. E eu realmente tenho muitas coisas que mantenho minha intimidade, e é só minha. É minha, não dividirei, não contarei, e não quero. O que quero falar, eu ponho lá no meu Instagram."

"Tenho uma página que é minha, eu ponho o que quero, os vídeos são meus, as fotos são minhas, a poesia é minha, é onde publico meus poemas, minhas fotos, meus vídeos, que me publico como sou e como quero que as pessoas me vejam. Porque ali você pode criar a página que você quiser e o personagem que você quiser", explica.

Eu que escolho. Sou eu que escolho. É a gente que escolhe o que a gente quer.

Sobre a Mostra

A 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo acontece entre os dias 19 de outubro e 1º de novembro de 2023. Fazem parte do circuito 24 salas de cinemas, espaços culturais e CEUS espalhados pela capital paulista, incluindo exibições gratuitas e ao ar livre.

A seleção deste ano conta com 340 filmes de 96 países. Confira a programação no site da Mostra. A compra de ingressos pode ser feita pelo aplicativo Mostra de Cinema de São Paulo, pelo site Velox Tickets e na bilheteria.