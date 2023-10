Após término com Miguel, Luna morre do coração com flagra do amado

No episódio de "Fuzuê" desta quarta-feira (25), Luna revela a Olívia que terminou seu relacionamento com Miguel. Domingos questiona Jefinho sobre a assinatura do contrato com Tonico Valverde. Maria Navalha quita a dívida de Luna com Nero.

Preciosa anuncia para os jornalistas o evento de lançamento de sua nova coleção de joias exclusivas. Bernardo é vítima de bullying na escola, e Valentina o auxilia. O delegado Barreto convoca Luna e Preciosa para comparecerem à delegacia.

Miguel tem uma ideia para se aproximar de Preciosa. Pascoal promete a Vânia que revitalizará a Conde de Montebello. O vídeo de Jefinho é divulgado, surpreendendo a todos que o assistem.

Miguel se oferece para auxiliar Preciosa. Nero elogia Francisco pelo progresso do concurso Rainha da Fuzuê. Luna fica chocada ao ver Miguel ao lado de Preciosa.