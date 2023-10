Após mudança radical de carreira, Aline tem novo confronto contra Antônio

Do BOL em São Paulo

No episódio de "Terra e Paixão" desta quarta-feira (25), Aline aceita o convite de Kelvin e assume o cargo de contadora na boate Naitendei. Jonatas revela a Aline que ele e Caio têm um outro irmão, fruto do caso que Agatha teve com o médico Evandro.

Hélio suplica a Agatha para não mais esconder suas verdadeiras intenções em relação a Petra. Nina colabora na criação de um retrato falado de Norberto. Berenice decide voltar a participar do Rainha Delícia.

Anely fica sabendo através do executivo do Hot Girl que perdeu os direitos sobre a marca Rainha Delícia. Petra fica intrigada quando Hélio insiste que ela precisa acreditar em seu amor.

O advogado Rodrigo aconselha Aline a não reagir a provocação durante a audiência contra Irene e Vinícius. Aline e Antônio voltam a se confrontar.