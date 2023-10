Ana Hikari fala de ex que a comparava com atriz pornô e flerte com mulheres

A convidada de Tati Bernardi no videocast "Desculpa Alguma Coisa" desta quarta-feira (25) é a atriz Ana Hikari. Ela conta de um ex-namorado que a comparava com uma atriz pornô, das mensagens sexualizadas que recebe nas redes sociais, de quando foi síndica de um condomínio em São Paulo e sobre sua dificuldade para flertar com mulheres.

Ana fala sobre como se deu conta de que era vítima do fetiche racista do ex-namorado. "Já namorei caras que falaram: 'Você é muito parecida com a menina do pornô'. Era nojento e eu demorei pra entender que isso era uma hipersexualização por ser mulher e asiática. [...] Quando esse ex falava isso, eu me sentia desconfortável, mas eu não sabia como reagir."

A atriz também diz receber várias mensagens de cunho sexual nas suas redes. "Eu recebo muita mensagem de homem me hipersexualizando nesse lugar da raça. 'Ai, sou louco pra comer uma japinha'. Se eu fosse fazer B.O. de tudo, eu ia passar o dia na delegacia. [...] Já me falaram: 'Tenho vontade de transar com você pra saber se era igual no pornô'."

Além disso, Ana também conta para Tati Bernardi como foi ser síndica de um condomínio. "Sempre fui maluca pra morar sozinha. [...] Eu queria ser síndica porque era muito jovem, cheia de sonhos. Eu e mais três amigos, queríamos revolucionar o prédio. Esse prédio só tem parentes da minha madrasta e as tretas do condomínio eram tretas de família. Era uma loucura."

Ela também fala da sua dificuldade para flertar com mulheres. "Eu acho que sou mais travada com mulher porque todo mundo cresceu num mundo super heteronormativo. A princesa casa com o príncipe. Dicas nas revistas e tudo. E o flerte com a pessoa do mesmo gênero? Como a princesa conquista a princesa? Quando chego, viro um sapo. Fico tímida, esqueço meu nome, não sei a hora que é pra beijar."

O programa "Desculpa Alguma Coisa" vai ao ar às quartas, às 20h, no Canal UOL, no YouTube de Universa e em plataformas de áudio