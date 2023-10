Ana Castela e Gustavo Mioto confirmam que reataram namoro

Ana Castela, 19, e Gustavo Mioto, 26, reataram o namoro. A cantora postou um vídeo curto com o namorado, em que aparece dando beijo nele. "O marketing voltou (faz duas semanas)", escreveu, ironizando os comentários de que a relação não é real.

Story de Ana Castela com Gustavo Mioto Imagem: Reprodução/Instagram

O casal havia confirmado o término há exatamente um mês. Eles oficializaram o namoro em junho.

O cantor abordou o assunto em entrevista ao Vênus Podcast. Segundo contou, o fim do namoro foi "um baque" para os dois e motivado pelo conflito de agendas deles. "Infelizmente a gente tem agendas difíceis e não dá para conversar pelo telefone. Não teve brigas, não teve discussões. Nunca tive nada, nunca tive problema com ninguém", afirmou.

Cantor negou suposta "explosão de ciúmes" e ressaltou confiança no caráter de Ana Castela. "Não existe a chance de eu ter explosão de ciúmes. Se tem uma coisa que não desconfio é do caráter da Ana Flávia, nunca duvidei. Então nunca poderia ter ciúmes, pois sei do caráter dela. Incrível, mulher maravilhosa, batalhadora. Términos são difíceis, eu sei, mas a gente tem que encerrar ciclos que a gente pensava que seriam maiores, mas às vezes acontece. Não teve nada a ver com infidelidade, agressividades".

"Timings diferentes" atrapalharam a relação. "São timings diferentes. Vou continuar orando por ela e nada apaga o que a gente viveu, foi muito massa. Não é falta de amor, a gente se ama, as famílias se amam. Existem mais coisas na vida que influenciam. Infelizmente o amor é só um quesito".