Rachel defende André após reação com expulsão: 'Ele tentou se segurar'

Rachel Sheherazade está participando do Hoje em Dia depois de ser expulsa de A Fazenda 2023 (Record). Veja o que a jornalista comentou sobre os participantes e o reality.

Shipp de Jaquelline e Lucas: "Se é de verdade o sentimento de um pelo outro, acho que devem ficar juntos. Acho que público adora shippar, é uma coisa tão natural. Queria muito que os dois ficassem juntos. Eles têm tudo para dar certo."

Pôr do Sol na roça: "É uma dor. Meu grupo que não é grupo são pessoas que são amigas, não decidem um alvo, cada um tem seu jogo e sua estratégia individual. É muito triste ver que a gente é um alvo ali dentro, talvez sejamos mais vulneráveis (...). Ninguém do grupão sentou ali. Estou com o coração na mão."

Reação de André com saída: "André, naquela manhã, ele iria para o julgamento do público. Ele amanheceu muito triste, muito calado. Já estava muito abalado. Não posso esperar que cada amigo meu reaja da mesma forma. André se segurou muito e teve uma hora que ele foi chorar na lavanderia. Como o paizão da turma, ele tentou se segurar."

Mentira de Simioni com Jaquelline: "Acredito que isso faz parte do jogo da Simioni, jogar uma mentira, um mal-entendido para manipular as pessoas ao redor dela. Tentar desestabilizar a Jaque, que estava mais calma desde que começou a relação com o Lucas. Acho que ela quis entristecê-la para ela causar alguma coisa na casa."

Dinâmica do programa

Participando da dinâmica "quem foi mais", Rachel se comparou com outros peões e respondeu:

Confiável: Lucas

Corajosa: Indicou ela própria (competição com Kally)

Verdadeira: Jaquelline

Estrategista: Cezar

Inocente: André

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados