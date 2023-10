A Fazenda 2023: 'Estou apaixonada', confessa Jaquelline

Em A Fazenda 2023 (Record), Jaquelline confessou estar apaixonada por Lucas Souza — com quem tem um affair na sede.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Em conversa com Alicia X e Kally Fonseca, Jaque refletiu sobre a última DR que teve com o militar. Os dois haviam se desentendido devido a uma falsa fala de Simioni e Lily: elas disseram que a ex-BBB queria beijar Tonzão na última festa — o que foi desmentido por Adriane Galisteu aos participantes.

Jaquelline: "Eu e o Lucas não brigamos só por conta do Tonzão, foi porque eu falei que queria beijar outros homens. Ele se sentiu mal, porque combinamos que não ia fazer isso."

Jaquelline: "Eu também tenho que entender que ele estava mal..."

Em seguida, a ex-BBB afirmou: "Estou apaixonada, p*rra! Estou mesmo!"

No papo, Jaque ainda criticou Yuri — que, na formação da quinta roça, disse que ela e Lucas estavam "desesperados para formar casal".

Quem estava desesperado era ele. Nem conhecia a menina [Nathalia Valente] e na primeira semana já estava beijando. Olha quanto tempo eu e Lucas temos uma amizade. A gente se beijou por acaso. Com leveza, com brincadeira. Jaquelline

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Galisteu fez certo ao contar que Jaque não quis beijar Tonzão? Resultado parcial Total de 2540 votos 93,11% Sim, Jaquelline precisava saber a verdade imagem: Reprodução/PlayPlus 6,89% Não, os peões não devem receber informações externas imagem: Reprodução/Record TV Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2540 votos

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados