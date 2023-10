A Fazenda 15: Galisteu já desmentiu Simioni duas vezes no programa ao vivo

Na formação da quinta roça de A Fazenda 2023 (Record), Adriane Galisteu desmentiu a fala de Simioni sobre Jaquelline querer beijar Tonzão em uma festa. Esta não foi a primeira vez em que a apresentadora contestou um discurso da empresária no programa ao vivo.

Quando Galisteu desmentiu Simioni no programa ao vivo?

Na formação da quinta roça, Galisteu contou aos peões que Jaquelline não disse que queria beijar Tonzão em uma festa. A informação foi passada para o cantor por Simioni e Lily.

"Atenção, Jaque. Atenção, Tonzão. Presta atenção que vou falar uma coisinha para vocês. Quando você falou dessa questão do beijo [Jaque], você não falou o nome do Tonzão. Só para ficar claro para os dois. Vamos seguir!", disse a apresentadora na ocasião.

Em seguida, Simioni duvidou da fala de Galisteu. "Depois que esse assunto foi levantado na dinâmica, a Alicia e ela lembraram dessa situação e disseram que ela falou sim. Estávamos eu e a Lily no quarto e ela falou: 'Hoje eu vou beijar o Tom'. Foram essas as palavras dela", afirmou.

Já em uma entrada ao vivo na sede antes da terceira Prova do Fazendeiro, a apresentadora conversou com os peões e esclareceu para Cariúcha que Rachel nunca falou sobre a cantora transmitir doenças por meio do cuspe. A informação também havia sido passada para a funkeira por Simioni.

"Quero aproveitar e falar sobre um outro assunto com vocês, para evitar que uma situação infundada contamine a convivência de vocês aí dentro. Gostaria de esclarecer um ponto para você, Cariúcha, e para você, Rachel. Talvez vocês não lembrem exatamente o que foi dito, mas o público viu o VT das atividades das flores. A Rachel não falou sobre transmitir doenças. Ela disse: 'Não cospe em mim porque você pode ser expulsa'. Foi isso", disse.

Na ocasião, Simioni também duvidou da fala de Galisteu. "Ela disse que a Rachel não falou, mas falou sim. Eu escutei! [...] Estou estranhando eles estarem colocando pano nisso", pontuou.

