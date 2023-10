24% das crianças já acessam a internet até os 6 anos, diz pesquisa

As crianças brasileiras têm acessado a internet cada vez mais cedo. Em 2023, a maioria delas (24% do total) entram na internet pela primeira vez com até 6 anos, aponta a pesquisa TIC Kids, conduzida pelo Cetic.br (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação).

Esse é um número que vem crescendo rapidamente nos últimos anos: em 2015, só 11% dos menores de 6 anos já tinham entrado na internet. Naquele ano, a maioria (16%) se conectava com 10 anos.

O Cetic.br é um departamento do o NIC.br (Núcleo de Coordenação e Informação do Ponto BR), o braço operacional do CGI.br (Comitê Gestor da Internet no Brasil). Alinhada com a metodologia do projeto Global Kids Online, da Unicef, a TIC Kids ouviu mais de 2.700 crianças e adolescentes (com idades entre 9 e 17 anos) e mais de 2.700 pais ou responsáveis, de todas as classes sociais em março e julho deste ano.

A pesquisa concluiu que 95% das crianças e adolescentes brasileiros já acessaram a internet em algum momento da vida. E eles fazem isso cada vez mais jovens:

6 anos: 24%

7 anos: 8%

8 anos: 11%

9 anos: 8%

10 anos: 12%

11 anos: 7%

12 anos: 5%

Mais de 12 anos: 7%

Não sabe/não respondeu: 19%

A casa é o local onde a maioria delas (98%) se conectam, seguida pela casa de outras pessoas (85%) e da escola (44%).

Celulares dominam, smart TVs decolam

Menina usa smartphone para entrar na internet Imagem: Getty Images

A difusão dos smartphones é crucial para o uso da internet. O estudo aponta que 97% das crianças usam celulares para usar a rede. O computador, por sua vez, está cada vez mais esquecido: o aparelho era usado por 64% se em 2015, mas caiu para 38% em 2023.

Segundo aparelho mais usado pelos baixinhos para navegar na internet desde 2019, as Smart TVs apresentam um crescimento rápido e impressionante: em 2015, só 11% entravam na internet pela TV; hoje são 70% das crianças conectadas recorrem ao aparelho para isso. O videogame, outro meio de acesso importante, é usado por 22%.

Mais tarefas escolares, menos notícias do bairro

A TIC Kids também detectou as atividades na internet. Segundo o estudo:

82% das crianças usam a internet para fazer trabalhos escolares;

66% usaram a rede para pesquisar algo por curiosidade própria;

60% se conectaram para ler notícias;

39% usaram mapas;

35% buscaram por informações sobre saúde;

28% pesquisaram por informações relativas a empregos ou cursos;

26% foram atrás de informações sobre o que acontece na própria rua ou no bairro.

Um dado curioso é que o streaming parece estar cada vez mais em alta entre o público infantojuvenil.

Em 2015:

59% ouviam música online;

63% assistiam filmes ou séries online;

55% usavam a internet para baixar músicas, filmes ou séries.

Já em 2023:

88% ouviam música online;

82% assistiam filmes ou séries online;

45% usavam a internet para baixar músicas, filmes ou séries.

Quanto mais jovem for a criança ou adolescente, menor a chance de baixarem aplicativos. Entre os jovens de 15 a 17 anos, 82% já fizeram download de algum app. Entre as crianças de 9 a 10 anos, esse percentual ainda é de 46%.

YouTube em alta, Facebook em baixa

Outro aspecto da vida online de crianças e adolescentes mensurado pela pesquisa são os hábitos de consumo. Do total de entrevistados, 61% já procuraram algo na internet para saber quanto custava ou para comprar, mas só 22% realizaram compras. Por outro lado-, 21% das crianças já fizeram compras em algum jogo online - em 2015, apenas 10% admitiam ter feito isso.

As plataformas favoritas desse público são:

YouTube: 88%;

WhatsApp: 78%;

Instagram: 66%;

TikTok: 63%;

Facebook: 41%.

Metade dos entrevistados disseram que a internet os ajudou a lidar melhor com algum problema de saúde.

Com relação à privacidade: