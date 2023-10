Xamã aparece sem camisa ao exibir bastidores do remake de 'Renascer'

Na terça (24), Xamã, 33, compartilhou, em sua conta no Instagram, fotos do bastidores do remake de "Renascer", próxima novela das 9 da Globo.

O cantor está gravando a substituta de "Terra e Paixão" em Ilhéus, na Bahia. A trama será uma releitura da novela de mesmo nome, exibida em 1993.

Em uma das imagens, Xamã aparece sem camisa. Essa será a primeira novela do famoso, que também já atuou em "Justiça 2", série que será lançada ano que vem pelo Globoplay.

Na nova novela, ele viverá Damião, personagem que foi vivido por Jackson Antunes na primeira versão. Ele postou uma foto de seu encontro com o veterano ator e disse: "Damião tá vindo".

Xamã e Jackson Antunes se encontraram nos bastidores de 'Renascer' Imagem: Reprodução/Instagram

"Renascer" segue a saga de José Inocêncio, fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Após perder a esposa no parto do filho mais novo, ele nutre ódio pelo herdeiro. Tudo piora quando o pai se casa com Mariana, que era namorada de João Pedro e trocou o filho pelo pai.

A nova novela das 9 estreia em janeiro de 2024. Já "Renascer", de 1993, está disponível no Globoplay.