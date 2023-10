Wanessa Camargo nega crise e boatos de briga em restaurante com Dado Dolabella

A cantora Wanessa Camargo negou rumores de que ela e Dado Dolabella estariam vivendo uma crise no relacionamento e teriam protagonizado uma briga pública em um restaurante. O casal, que namorou no início dos anos 2000, reatou a relação em outubro do ano passado.

A artista contou que não costuma sair e prefere pedir comida em casa. Segundo ela, os dois comeram pela última vez em um restaurante há cerca de duas semanas em Alphaville, na Grande São Paulo. "A gente foi com as crianças, não teve nada disso", comentou ela em entrevista ao Fofocalizando, programa do SBT, nesta segunda-feira, 23.

Wanessa contou que há montagens falsas que circulam na internet da suposta briga. "É muito doentio isso. [...] Está muito séria essa situação de fake news, acho que só vai piorar com o tempo. Que bom que a gente ainda tem bons veículos que ainda têm a verdade como compromisso", disse.

O primeiro envolvimento do casal aconteceu nos anos 2000 e ganhou popularidade após o ator participar de diversos clipes da artista, como os das músicas Apaixonada por Você e O Amor Não Deixa. Eles surpreenderam os fãs ao anunciarem o término em 2002, mas voltaram a se relacionar 20 anos depois.