The Rock reclama de branqueamento e museu de cera de Paris diz que vai retocar estátua

O museu de cera Grévin de Paris, disse nesta terça-feira (24) que vai retocar a estátua do ator e ex-lutador profissional Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, após sua alegação de "falta de realismo", em particular em relação à "sua cor de pele".

O Grévin de Paris, um dos mais célebres museus de cera do mundo, terá que retocar uma de suas estátuas. O ator americano Dwayne Johnson, um dos mais bem pagos de Hollywood, conhecido por sua atuação na franquia "Velozes e Furiosos" e "Jumanji", reclamou da "falta de realismo" de sua escultura, com a "pele muito clara".

Inaugurada no dia 16 de outubro, a estátua não agradou The Rock, que informou, na segunda-feira (23), que entraria em contato com o museu parisiense para solicitar alterações.

Dwayne 'The Rock' Johnson vive anti-herói em 'Adão Negro' Imagem: Warner Bros. Pictures/Divulgação

A estátua de cera é realmente muito mais clara que o ex-lutador afro-americano. "Parece que The Rock nunca viu a luz do dia", ironiza o comediante americano James André Jefferson Jr num vídeo no Instagram. "É assim que Paris vê The Rock (...) você fez ele ficar parecido com David Beckham (...)", critica, se perguntando quem é o escultor que conseguiu tirar toda a negritude de Johnson.

Já os internautas se divertem com a pose da estátua, de braços cruzados, lembrando o "Mr Clean" (Senhor Limpo), um personagem também calvo e forte de uma marca de produtos de limpeza.

"Saibam que pedirei à minha equipe que entre em contato com nossos amigos do Museu Grévin, em Paris, França, para que possamos trabalhar na atualização da minha estátua de cera com detalhes e melhorias importantes - começando pela cor da pele", escreveu no Instagram.

Aparentemente sem ressentimentos, The Rock conclui sua postagem com humor. "Da próxima vez que estiver em Paris, passarei por lá para tomar um drink comigo mesmo."

Problema de iluminação

Num comunicado publicado em 11 de outubro, poucos dias antes da inauguração da estátua de The Rock, o museu Grévin indicou que foram necessários seis meses de trabalho para criar "a cópia perfeita" do ator e que o escultor Stéphane Barret, autor de mais de uma centena de estátuas do museu, inspirou-se em inúmeras fotos.

O museu Grévin garantiu na segunda-feira que iria "retocar a estátua esta noite" para apresentar uma nova versão na terça-feira. "Vamos trabalhar a noite toda para que (a estátua) esteja mais de acordo com as expectativas dos fãs", declarou Yves Delhommeau, diretor-geral do museu Grévin, especificando que as equipes também mudariam a iluminação, "porque havia uma questão de luz que iluminou a textura de sua pele".

Não é a primeira vez que o museu de cera de Paris vira piada na Internet por uma de suas esculturas. Em 2018, a recém-inaugurada estátua do presidente francês Emmanuel Macron não convenceu os internautas franceses.