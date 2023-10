'Terra e Paixão': Caio surta com segredo de Agatha e se une a Jonatas

Caio (Cauã Reymond) vai surtar ao descobrir mais um segredo de Agatha (Eliane Giardini) em "Terra e Paixão", novela das nove da Globo. O rapaz ouvirá de Irene (Gloria Pires) que a mãe escondeu a existência de um terceiro filho e se unirá a Jonatas para tentar descobrir a verdade sobre o passado dela.

Nos próximos capítulos do folhetim, Irene contará a verdade sobre Agatha para provocar o rapaz. A megera irá revelar tudo o que descobriu com a ajuda de Silvério (Samir Murad): Agatha teve um terceiro filho com Evandro (Rafael Cardoso) e nunca contou para Caio.

"Mandei investigar toda a vida dela. É sujeira que não acaba mais. Se quiser, eu te mostro o relatório que mandei fazer. É, Caio, você tem um irmão mais novo."

Irene

O filho de Antônio (Tony Ramos) ficará chocado com a informação, mas não acreditará de primeira. Ele, então, irá procurar Angelina (Inez Viana) para tirar a história a limpo e ouvirá da governanta que Irene não está mentindo.

Incomodado, Caio irá ao encontro da mãe para ouvir sua versão da história. Contudo, Agatha contará a mesma mentira que contou para Antônio: o rapaz se mudou para a Europa e nunca mais entrou em contato por acreditar que ela foi a responsável pela morte de Evandro.

Caio, no entanto, não acreditará na versão da golpista. Ela decidirá procurar Jonatas e fazer um pacto para que ambos descubram a verdade sobre o passado da mãe.

"Estou achando que você estava certo lá atrás... Que a mãe não é quem eu pensava."

Caio

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.