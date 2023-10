Sidney Magal explica por que se ausentou da produção de filme biográfico

O longa "Meu Sangue Ferve Por Você" retrata a história de amor de Sidney Magal, 73, e da esposa Magali West. Interpretados por Filipe Bragança e Giovana Cordeiro no filme, que chega aos cinemas brasileiros em 2024, os dois compartilham a vida desde que se conheceram em um concurso de beleza em Salvador, no ano de 1982.

A produção foi exibida na 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo no último domingo (22), na Cinemateca da cidade, e lotou as duas sessões disponíveis. Em conversa com Splash, antes da exibição, Magal contou não ter se envolvido na produção. "Eu não participei de nada", disse.

O motivo: o cantor gosta de "ser presenteado pelo sentimento dos outros", e não palpitar durante as gravações foi a maneira que encontrou de ver como os realizadores enxergam sua história.

É um presente, [pois] a minha história de amor foi um presente para mim, é um presente para minha família, é um presente para minha mulher, para a minha neta. E, de repente, nada melhor do que dar para o público o verdadeiro Sidney de Magalhães, com a minha história de amor.

Magal não esconde a felicidade de "Meu Sangue Ferve Por Você" estar sendo exibido. "Assisti durante o Festival do Rio e me emocionei muito, chorei muito. Bato palmas de pé porque o filme é uma delícia."

Dirigido por Paulo Machline, o filme se baseia na história real do casal Magal e Magali, mas o próprio cantor analisa se tratar de uma ficção com o pano de fundo da verdade.

O fato de não ser extremamente verossímil não incomoda o artista; ao contrário, ele diz que estar "apaixonado" pela versão de Giovana Cordeiro de sua esposa e acredita que Filipe Bragança é uma espécie de "Magal número dois". "Ele conseguiu passar para o corpo dele e para as expressões dele uma coisa muito verdadeira."

Não tem como dizer que 'não gostei disso ou daquilo'. Tem personagens que não são exatamente iguais aos verdadeiros personagens, mas isso só nós sabemos. E isso a gente guarda para a gente .

Figurinos do Filme 'O Meu Sangue Ferve por Você' que conta a história de amor de Magal e sua esposa Magali e estreia em breve nos cinemas. Imagem: Denise Andrade/Divulgação

Fãs

O artista ganhou o Brasil quando, em 1977, lançou o disco "Sidney Magal" e, por meio de diversos hits, mostrou seu rebolado e suas músicas dançantes. Quase cinco décadas depois, suas canções continuam presentes em playlists das mais diferentes idades, angariando fãs de todas as gerações.

Eles são cheios de vida e cheios de energia, o meu público sempre foi assim. Nos anos 1960, nos anos 1970, nos anos 1980, 1990, 2000... A energia esteve sempre presente e é dessa energia que eu vivo.

Uma prova disso é tocar as primeiras notas da música que inspirou o nome do filme, "Meu Sangue Ferve Por Você", e ver o auditório inteiro em que está sendo exibido o longa cantar junto.

"Esse título é tão sugestivo: 'meu sangue ferve por você' é uma frase que eu sempre cantei, a minha vida inteira, e que sempre fez as pessoas ferverem o sangue delas por mim", disse.