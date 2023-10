Peões traçam estratégia e detonam André: 'Não é prioridade de ninguém'

Na varanda de A Fazenda 2023 (Record), Radamés e Henrique pensaram sobre a formação da quinta roça e traçaram suas estratégias. Os dois ainda criticaram a postura de André no jogo.

Radamés: "Acho que eles vão conseguir ter a maioria dos votos. Deve ser Kally, Kally puxa Simioni, ela falou."

Henrique: "Acho que qualquer uma dessas opções puxaria Simioni."

Radamés: "Simioni ou Lily."

Henrique: "Acho que Lily não, porque a Simioni que é a cabeça."

Radamés: "Shay estava me falando que o Pôr do Sol queria se juntar ao Paiol para votar junto."

Henrique: "O Lucas falou isso na academia, para tentar botar alguém do grupão. Aí não faz sentido porque, se botar alguém do grupão, com certeza vai puxar o Black. Está se expondo, eles estão tentando se proteger."

Radamés: "A gente nunca jogou junto com eles, mas também nunca reclamou de que eles combinavam voto."

Henrique: "Agora estão querendo, a água bateu na bunda. A hipocrisia, né?"

Radamés: "Não fala que é jogo sujo, fala: 'não quero jogar dessa forma agora, daqui a pouco, se eu quiser jogar, e jogo'. Shay disse que ia votar no André e vai falar assim: 'voto no André porque há 3 noites mandaram um mensageiro querendo se juntar à gente, para a gente votar em uma pessoa'."

Henrique: "Aí ele vai falar assim: 'não estava sabendo'."

Radamés: "Assume seu B.O., você tem que saber do seu grupo. Só que acho que ele não vai no André, não."

Henrique: "Mas o André não é uma má opção."

Radamés: "Não, não é, mas André pode ir pelo Resta Um, sabia? Porque vai puxar Simioni, Simioni vai começar pelo grupão, passa pela gente, vai para o Pôr do Sol."

Henrique: "E André não é prioridade de ninguém."

Radamés: "Então, vai estar Jaque e André, pode ser. O final vai ser o Paiol. Paiol vai salvar Jaque e André vai [para roça]. Só que o André pode voltar Fazendeiro..."

