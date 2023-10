Quem é o pai de Ísis em 'Elas por Elas'? Adriana revela segredo bombástico

A identidade do pai de Ísis (Rayssa Bratillieri) finalmente será revelada em "Elas por Elas", novela das seis da Globo. Em conversa com Carol (Karine Teles), Adriana (Thalita Carauta) vai relembrar a noite em que engravidou da filha e entregará o segredo bombástico.

Nos próximos capítulos do folhetim, as duas amigas vão conversar sobre o dia fatídico dia em que Adriana terminou com Jonas (Mateus Solano) após descobrir que o rapaz a traiu com Helena (Isabel Teixeira) e engravidou a moça. O término, inclusive, ocorreu no mesmo dia da morte de Bruno (Luan Argollo).

Carol dirá que, depois que Adriana terminou o noivado com Jonas e foi embora da casa de praia, o rapaz ficou desolado. Ele ainda tentou ir atrás da namorada, mas foi impedido por Helena.

Carol: "Ficou um clima horrível. Pra completar, o Bruno e a Natália tinham sumido", lembrará Carol. "O Jonas ficou desesperado! Ele implorou pra Helena emprestar o carro dela, mas ela negou. Aí, a Helena deu um calmante pra ele. Jonas dormiu e só acordou no dia seguinte, quando chegou a notícia da morte do Bruno."

Ao ouvir o relato da amiga, Adriana contará o que aconteceu com ela após deixar a casa. A veterinária explicará que ficou muito bêbada e foi para a rodoviária. Antes de partir, contudo, ela decidiu voltar e acabou surpreendida por um veículo que quase a atropelou.

Adriana: "O motorista do carro me levou pra uma pousada e pagou um quarto pra eu passar a noite. Ele foi muito gentil comigo."

Questionada sobre a identidade do sujeito, Adriana não saberá responder. No entanto, um flashback mostrará que o homem era Sérgio, pai de Helena, a sua maior rival.

"Eu nunca soube quem ele era. Mas esse motorista do carro, esse homem que quase me atropelou naquela noite, ele é o pai da Ísis."

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.