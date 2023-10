Quem é o irmão de MC Cabelinho que está namorando tio de Tata Werneck?

Marcus Vinícius e Yan Brito assumiram que estão namorando. Eles são mais conhecidos como irmão de MC Cabelinho e o "tio gato" de Tata Werneck. Nas redes sociais, o casal postou fotos de casal e um texto apaixonado.

O irmão do cantor se assumiu nas redes como parte da comunidade LGBTQIAP+: "De alguma forma bem simples e genuína, existe uma parte de mim que eu nunca expus e não quero mais fugir desse assunto. Procurei me conhecer mais, olhei para a minha criança interior e percebi que ela estava ferida. Eu tenho orgulho de quem estou me tornando. E agora, cá estou eu, pronto por mim e pela pessoa que decidi dividir minha vida. Agradeço a todo carinho que eu recebo de amigos, familiares e de todos vocês que me acompanham."

O novo casal compartilhou fotos juntos na natureza. Os dois curtiram um dia na cachoeira e postaram várias imagens no Instagram.

Quem é o irmão de MC Cabelinho

Marcus Vinicius é modelo. Ele já posou para algumas campanhas de roupas e joias e compartilha seus trabalhos em sua conta no Instagram, onde tem mais de 16 mil seguidores.

Vinicius é irmão de MC Cabelinho Imagem: Reprodução/Instagram

Vinícius e o irmão famoso não se seguem nas redes sociais. Em uma de suas fotos, ele já recebeu comentário de Bella Campos, ex-namorada de Cabelinho, que o chamou de "Gato'.

Marcus Vinícius recebeu comentário de Bella Campos Imagem: Reprodução/Instagram

Assim como o irmão, o namorado de Yan tem várias tatuagens. Uma delas é dedicada para Cláudia, mãe dele e de MC Cabelinho. Está escrito "mom" (mãe em inglês) em seu peito.

Vinicius e MC Cabelinho Imagem: Reprodução/X

O Tio de Tata Werneck

Yan Brito tem 25 anos e é chef de cozinha. Ele tem mais de 14 mil seguidores no Instagram.

O moço ficou conhecido como o "tio gato" de Tata Werneck. "Acreditem se quiser, ele é meu tio. Filho do segundo casamento do meu avô. Na minha família temos alguns casos de sobrinhos mais velhos que tios e filhos mais velhos que pais", contou a atriz ao postar uma foto de Yan em 2020.

Yan é chef de cozinha Imagem: Reprodução/Instagram

Ele já atuou em novelas quando criança. Em 1997, Yan fez o bebê de Glória Pires na novela "Anjo Mau"."Me identifico com o lado artístico em geral. Quando pequeno, fiz alguns trabalhos na televisão como ator mirim. Mas nada demais. Estive na novela Anjo Mau como o bebê, filho da Glória Pires, e algumas participações em programas do Renato Aragão.", disso Yan em entrevista para a Glamour.