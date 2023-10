Pet Shop Boys anuncia show extra em São Paulo

O duo pop Pet Shop Boys fará um show extra em São Paulo no dia 4 de dezembro, na casa de show Audio. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 25, pela organização do festival Primavera Sound São Paulo, no qual a dupla também se apresentará no dia 2 de dezembro, e pela produtora T4F.

De acordo com a assessoria do festival, a apresentação da dupla britânica na Audio é uma oportunidade do público assistir ao show Dreamworld: The Greatest Hits Live de maneira mais próxima, diferente do que ocorre quando eles se apresentam em grandes estádios ou arenas - o Primavera Sound será no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 2 e 3 de dezembro.

A venda de ingressos para a apresentação de Neil Tennant e Chris Lowe, que formam o Pet Shop Boys, na Audio, começam nesta terça-feira, 24, a partir do meio-dia. Os valores variam de R$ 450 (pista) a R$ 560 (Mezanino).

Já para o Primavera Sound, que ainda terá entre suas atrações nomes como The Killers, The Cure, Bad Religion, Marisa Monte e Marina Sena, os ingressos custam de R$ 1.188 a R$ 1.776.