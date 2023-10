Pascoal dá primeiro passo em plano para destruir Preciosa e sua família

Do BOL em São Paulo

No capítulo de "Fuzuê" desta terça-feira (24), Bebel se assusta com o comportamento de Preciosa. Pascoal começa o plano de destruição da família Montebello e negocia com um fornecedor de caráter duvidoso.

Cecília abre boca de sacola e conta para Luna e Maria Navalha que Cata Ouro sabe sobre a história da Dama de Ouro. Mesmo após a chantagem de Pascoal, Preciosa confabula com ele sobre o próximo golpe que dará em Luna. Luna agradece a ajuda de Fernanda com as negociações de suas biojoias.

Começa a reunião com as candidatas para o Rainha da Fuzuê. Miguel arquiteta uma estratégia audaciosa para conseguir informações sobre o tesouro da Dama de Ouro com Preciosa.

Maria Navalha exige falar com Nero. O delegado Barreto recebe as informações sobre a cruz de ouro e fica preocupado. Luna estranha quando Jefinho diz que ainda não fechou contrato com Tonico Valverde. Olívia toma uma decisão surpreendente e procura Luna.