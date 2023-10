'Minha grande incentivadora', diz Felipe Poeta sobre a mãe, Patrícia

Felipe Poeta, 21, está se preparando para lançar, em março do ano que vem, seu primeiro EP, "RJ garage", além de um filme com o mesmo título, que terá participações especiais de Adriana Calcanhotto, Tati Quebra Barraco e outros nomes do funk e da MPB.

O DJ também segue com uma agenda entre Rio-São Paulo e estuda para sua primeira turnê pela Europa, que incluirá Alemanha, França e Espanha. Em entrevista ao O Globo, Felipe falou sobre sua carreira e a relação com a mãe, Patrícia Poeta.

Trajetória: Gosto sempre de trazer o ritmo carioca, com elementos de pagode e do funk. Estou criando músicas novas para este momento. Desde criança faço isso. Até dentro do banheiro da escola mexia no laptop e produzia. Com cinco anos já tocava guitarra".

Filho de Patrícia Poeta e do diretor da TV Globo e dos Estúdios Globo, Amauri Soares: "Nunca falei de quem sou filho. Trabalho em outro universo, diferente do deles. Hoje, mais velho, sei o que a mídia pode me dar — afirma o DJ, que costuma mostrar as músicas que está criando para o pai: — Quando era menor, ele gravava vídeo para eu poder assistir mais velho. Minha mãe já preferia ficar por perto nas minhas atividades. Fui fazer aula de violão, e ela se matriculou também. Sempre que estamos juntos gostamos de relembrar os velhos tempos e colocamos para ouvir um pagodinho ou a Maria Rita".

Relação com a mãe: "É minha grande incentivadora. Minha mãe adora o universo da música e sempre esteve próxima no meu dia a dia junto com os meus amigos. Para eles, ela é a tia Patrícia. É muito acessível. A resenha é muito legal".

Sonho de formar uma família: "Meus pais chegaram aonde chegaram porque amam o trabalho deles, assim como eu. Meu foco é a carreira, mas sou superclichê. Sonho em ter uma família. Quero ter filho e levar para surfar. Seria um bom pai, mas agora não. Meu pai tinha 36 anos quando eu nasci. Imagino que deva acontecer comigo na mesma idade".

Felipe Poeta namora a nutricionista Juliana Mello, mas mora sozinho em São Paulo.