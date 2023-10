Marcelle: Excesso de barraco em A Fazenda faz tudo parecer combinado

A expulsão de Rachel Sheherazade, 50, culminou na ruptura do contrato entre a Record e algumas marcas patrocinadoras de A Fazenda (Record). A jornalista foi tirada do reality show após agredir Jenny Miranda, 34, durante uma discussão.

A colunista Marcelle Carvalho lamentou, no Splash Vê TV, a onda de baixaria que tem tomado conta de A Fazenda desde a temporada anterior. "A sensação que eu tenho é que as pessoas já entram [em A Fazenda] querendo a briga. Aí fica parecendo que é uma coisa meio armada: a pessoa mal chega, já não vai com a cara de fulano e de siclano e começa uma briga, às vezes do nada!"

Na visão de Marcelle, vários participantes enxergam nas rusgas constantes uma forma de se declarar perante o público. "Antes, a sensação que eu tinha era de que as pessoas também já entravam querendo formar casal, porque tinham aquela ideia de que casal não era separado e iria até o final. Hoje, a minha percepção é que essa coisa do casal já não é tão mais forte, mas, em A Fazenda principalmente, é a briga, 'com quem eu vou tretar'!"

Ela acredita que tais desdobramentos acabam ferindo a premissa dos realities de confinamento. "Aí a coisa pode descambar, pode sair realmente do controle da pessoa, e [evoluir para] uma treta do jeito que temos visto nessas duas últimas edições de A Fazeda - [o que] estraga completamente o jogo."

Marcelle e Pasin: Programa do João está muito preso ao legado de Faustão

João Silva, 19, filho de Fausto Silva, lançou no último sábado (21) o Programa do João, seu primeiro projeto solo na TV aberta. A atração irá ao ar semanalmente na Band, entre 20h30 e 22h.

Marcelle Carvalho achou o formato da atração antiquado demais para ser comandado por um rapaz de 19 anos. "Um programa apresentado por um jovem, feito dentro de um teatro... Parece que o programa está meio antigo, fiquei com essa impressão. Acreditava que pudesse vir um programa mais hi-tec, que envolvesse mais tecnologia."