Joice Hasselmann perde 22 quilos e mostra antes e depois do corpo

Joice Hasselmann, 45, incentivou os fãs na noite de terça (24) ao usar suas redes sociais para mostrar os resultados da mudança radical que fez em seu dia a dia, além dos treinos e dieta.

A ex-deputada federal iniciou o processo de emagrecimento em 2020. Desde então, ela contou ter perdido cerca de 22 quilos.

Nos stories do Instagram, a influenciadora compartilhou uma foto do antes e depois de seu corpo. A primeira, de antes de iniciar o processo de emagrecimento, já segunda usando um body e exibindo a cintura fina com o corpo malhado.

Veja: