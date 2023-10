Gil do Vigor sobre salário de Sheherazade: Faltou aconselhamento financeiro

Gil do Vigor opinou sobre o salário "em torno de R$ 200 mil" que Rachel Sheherazade recebia no SBT. A informação foi divulgada pela própria jornalista ao podcast Link Podcast.

"Mesmo considerando descontos e impostos, se a renda da Rachel realmente fosse de 200 mil mensal [...] ela estaria ganhando mais que 99% dos brasileiros [...]. Portanto, parece que faltou a Rachel buscar um aconselhamento financeiro e falo para todos, é importante cuidar do seu dinheiro, pois aquela música é real, dinheiro na mão é vendaval", escreveu o ex-BBB em um comentário no Instagram da Choquei.

Gil foi criticado pela declaração e rebateu no X (antigo Twitter): "É fato que quanto mais ganhamos, mais gastamos, mas aí não deve apenas ser um 'fato', é um problema e aproveitei o momento para pontuar que se uma que ganha mensalmente mais que 99% dos brasileiros sofre por não haver habilidade em administrar seus gastos, certamente é um problema muito geral".

Oi Kaua, tudo bem? Infelizmente, você fez o que tentam crítica em participantes de reality show 'DISTORCER' o que foi falado com o objetivo de prejudicar a pessoa. É triste! Eu apenas pontuei algo pois infelizmente a não organização financeira afeta MILHARES de pessoas no nosso? -- GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) October 24, 2023

A jornalista disse que o salário mensal do SBT não foi o suficiente para "realizar o sonho da casa própria". "Tem vários descontos, impostos a pagar de pessoa jurídica... Na verdade, apesar do salário, eu não consegui ainda realizar [o sonho da casa própria]... O salário não era milionário. Esse era o salário que aparecia para o público, mas não era o salário que realmente caia na conta", explicou no Link Podcast.