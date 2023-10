Pugliesi e Mari Gonzalez: do início ao fim da amizade 'inseparável'

Gabriela Pugliesi, 38, contou detalhes sobre o fim da amizade com Mari Gonzalez, 29, durante entrevista ao podcast De Frente com a Blogueirinha. A influenciadora digital revelou que as duas não se falam há meses e que o afastamento foi natural.

Afastamento após fim da relação com Erasmo Viana, em 2021. "A gente não se fala faz tempo. Falei com ela quando estava grávida do Lion, tem 11 meses. Não tem muito o que falar mais. A gente teve uma fase em que era super amiga, grudada, e agora não é mais. Não foi porque eu virei mãe, foi antes, logo que eu terminei. Os amigos eram dele. Enquanto estava com ele, foram meus, e depois não mais", contou.

As duas viviam grudadas. Em 2018, Mari escreveu um texto em que explicava como nasceu a amizade: "Fomos nos aproximando aos poucos e hoje só tenho que agradecer por ter você do meu lado."

Ela também falou de lealdade. "Hoje é tão difícil achar amizades leais para estar do nosso lado que devemos valorizar as que temos. Sou muito feliz por ter você", escreveu a influenciadora a Pugliesi.

Festa durante a pandemia

A amizade voltou a virar notícia em abril de 2020, no auge da quarentena. À época, Pugliesi deu uma festa em homenagem à amiga em casa e acabou se queimando com patrocinadores e parte do público ao contrariar as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde).

Apesar de Mari não ter aparecido nos registros, os fãs notaram que ela estava lá ao ouvir sua voz nos Stories de diversos convidados e vendo bexigas que formavam seu nome para celebrar seu retorno.

Diferentemente de outros convidados, no entanto, Mari não se pronunciou sobre o episódio. O silêncio da influenciadora digital foi duramente criticado nas redes sociais.

No fim de 2020, Pugliesi confessou que a amizade com Mari passou por uma crise. À época, ela foi questionada por uma seguidora se as duas continuavam amigas. "Tivemos uma crise de casamento que passou", respondeu Pugliesi.

Pugliesi quebra o silêncio

Mari Gonzalez e Gabriela Pugliesi Imagem: Reprodução/Instagram

Gabriela Pugliesi falou abertamente sobre o fim da amizade com Mari Gonzalez, em entrevista ao podcast De Frente com a Blogueirinha, na noite de ontem.

Ciclos se encerram: "As amizades às vezes mudam de acordo com sua fase de vida. É natural, não é porque aconteceu alguma coisa ou teve briga. São ciclos que se encerram, e as pessoas têm que normalizar isso. Éramos grudadas, mas a gente não brigou. Foi da vida mesmo. Adoro ela, e tenho certeza de que ela tem um carinho por mim".

Zero mágoas: "Está tudo bem. Quem estiver que ficar na vida, fica. Quem tem que ir embora, vai. Eu não sofro com essas coisas, não. Faz parte do jogo".