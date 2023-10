Filha de Kurt Cobain se casa com filho de Tony Hawk, lenda dos esportes radicais

Frances Bean Cobain, filha de Kurt Cobain, e Riley Hawk, filho de Tony Hawk, casaram-se em Los Angeles no início deste mês. A licença de casamento foi obtida pelo casal em setembro em San Diego County, e a data oficial do casamento foi registrada como 7 de outubro.

A cerimônia contou com a presença do ex-vocalista da banda R.E.M., Michael Stipe, que não apenas oficializou a união, mas também tem uma conexão pessoal com a noiva, sendo seu padrinho. Drew Barrymore é registrada como a madrinha de Frances. As informações são do TMZ.

Frances e Riley tornaram o relacionamento público em janeiro de 2021. Enquanto este é o primeiro casamento de Riley, Frances já havia se casado anteriormente com o músico Isaiah Silva. O casamento anterior da filha de Kurt terminou em divórcio em março de 2016, após menos de dois anos, e foi marcado por uma disputa legal envolvendo uma das guitarras de Kurt Cobain.

Não foram divulgadas informações sobre os planos de lua de mel do casal. Nas redes sociais, o casal não se manifestou sobre o casamento.