Fabio Assunção surge sem aliança em evento do Globoplay e evita jornalistas

O ator Fábio Assunção, 52, compareceu na noite desta segunda-feira (23) ao pré-lançamento de "Fim", nova série do Globoplay, em um cinema da zona sul do Rio de Janeiro.

Recém-separado, Fábio chegou ao local sem usar aliança e posou para fotos, momento em que trocou figurinhas com a autora da obra, Fernanda Torres. Na sequência, o ator foi levado diretamente para a sala de cinema onde seria realizada a coletiva de imprensa — na qual foram respondidas apenas perguntas sobre o lançamento.

Reservado, ele optou por não falar com jornalistas sobre a vida pessoal. Ao ser abordado por Splash minutos antes da exibição dos dois episódios iniciais, o ator disse que falaria com a imprensa após a sessão, no entanto, com menos de 20 minutos de exibição, ele saiu do cinema às pressas. Fábio também não compareceu ao after realizado por parte do elenco em um bar próximo ao cinema.

Fábio Assunção e Ana Verena confirmaram no dia 15 de outubro, por meio da assessoria de imprensa do ator, que estavam separados após um casamento de quase três anos. O colunista de Splash Lucas Pasin relatou que o fim aconteceu após várias crises na relação.

Fernanda Torres e Fábio Assunção no evento de lançamento de "Fim", do Globoplay Imagem: Roberto Filho/Brazil News

"Fim"

A série é baseada no best-seller homônimo de Fernanda Torres, que também assina o roteiro da produção audiovisual. Nela, Ciro (Fabio Assunção), Ruth (Marjorie Estiano), Álvaro (Thelmo Fernandes), Irene (Débora Falabella), Neto (David Junior), Célia (Heloisa Jorge), Silvio (Bruno Mazzeo), Norma (Laila Garin) e Ribeiro (Emilio Dantas) são amigos desde a juventude, com personalidades bem diferentes e formam os nove personagens centrais da trama. As doses de melancolia e resignação do grupo são intercaladas com momentos de graça, amor e festa, mostrando os contrastes da vida de cada um deles durante quatro décadas.

Estreia nesta quarta-feira (25) no Globoplay. Tem direção de Andrucha Waddington e Daniela Thomas, que também passaram pelo tapete vermelho do lançamento, assim como os protagonistas e outros atores do elenco.