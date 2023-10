Ex-ator mirim da TV Globo é baleado por policial após briga no trânsito em SP; saiba quem é

O ex-ator mirim Guillermo Hundadze, de 25 anos, foi baleado por um policial militar após se envolver em uma briga de trânsito na tarde de segunda-feira, 23, na Ponte das Bandeiras, na região central de São Paulo. Ele ficou mais conhecido por interpretar Quinzinho na novela Eterna Magia, da TV Globo.

Em comunicado enviado ao Estadão, a Secretaria da Segurança Pública informou que Guillermo foi socorrido e levado ao Pronto Socorro do Hospital Mandaqui, onde permaneceu internado.

Ele e o PM, um homem de 27 anos, se desentenderam durante uma ultrapassagem. Com o início da discussão, o ex-ator desceu do carro com uma arma na cintura. O policial então sacou a própria arma e atingiu Guillermo.

Depois da confusão, ambas as armas e munições foram apreendidas, além de um spray de pimenta que estava no carro do ex-ator. O incidente está sendo investigado como tentativa de homicídio pela 2° DP (Bom Retiro), que requisitou perícia ao local.

A reportagem tenta contato com Guillermo Hundadze, mas sem sucesso até o momento. O espaço segue aberto.

Quem é Guillermo Hundadze?

Guillermo Hundadze interpretou Quinzinho na novela Eterna Magia, de 2007. Ele era filho de Joaquim, vivido pelo ator Osmar Prado, e Regina, interpretada por Giulia Gam.

Já em 2008, ele protagonizou o especial O Natal do Menino Imperador, em que deu vida a Dom Pedro II quando criança. Na ocasião, também contracenou com grandes nomes, como Fernanda Montenegro e Reynaldo Gianecchini.

Após alguns anos, Guillermo deixou a carreira de ator e passou a trabalhar como influenciador e youtuber. Ele acumula 13 mil seguidores no Instagram e mais de 700 mil inscritos no Youtube.

Nos seus vídeos, Guillermo fala sobre carros e sua rotina no trânsito. Dois de seus vídeos mais assistidos mostram encontros do ex-ator mirim com policiais. Em outro, ele se envolve em uma briga de trânsito.

No Instagram, ele tem cliques ao lado de carros e motos e, em uma das publicações, aparece segurando uma arma no que aparenta ser um clube de tiro.