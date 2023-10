De transparência a biquíni: cinco vezes em que Paolla sensualizou nas redes

Paolla Oliveira animou os seguidores ao compartilhar um clique sensual no último domingo (22).

Ela deu destaque para o decote, que valorizou os seus seios. Paolla completou o figurino com uma saia longa bege de pregas e brincos dourados em formato de argola.

Confira outros cinco momentos em que a atriz ganhou elogios do público com fotos sensuais:

Vestido transparente

Paolla usou um vestido preto transparente e recebeu vários elogios dos fãs na última semana. Sobrou até para o namorado, Diogo Nogueira.

A atriz postou o look escolhido no Instagram. Em um post na rede social, escreveu: "Uns quarteirões a pé, uns drinks e sorriso solto. Sextando".

Despedida de Miami

Paolla ganhou elogios de seus seguidores ao posar tomando banho de mar em Miami no mês de setembro. Nas três imagens, a atriz aparece dentro do mar, de frente e de costas, com um biquíni marrom.

"Despedindo por aqui. Próxima parada...", escreveu ela na legenda. A atriz arrancou elogios dos seus seguidores. "E como falam que sereia não existe se eu tô vendo na foto?", brincou um deles.

Corpo sem filtro

Paolla Oliveira aproveitou uma tarde de sol e calor para atualizar o bronzeado na piscina ao lado de Diogo Nogueira em setembro. "Filtro aqui, só solar", escreveu ela no Instagram.

O casal estava nos EUA para cumprir a agenda profissional do pagodeiro: "Férias pra mim, trabalho pra ele, vida que segue para os dois", completou Paolla.

Camisola

Artista chamou atenção ao posar de camisola em meio à natureza, com vista para o mar. As fotos foram divulgadas no Instagram durante o mês de agosto.

A atriz compartilhou hoje cliques feitos em um hotel na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela aparece deitada e também sentada usando uma camisola de seda branca.

Biquíni em Fernando de Noronha

Paolla Oliveira usou o Instagram para relembrar uma viagem à ilha de Fernando de Noronha.

A foto foi tirada em um dos pontos turísticos da cidade, o Morro do Pico, e a atriz aparece sorridente em um biquíni listrado colorido.

"Deusa demais", disse uma internauta. "Se tem uma coisa que tô com saudade é das minhas férias", brincou outra.