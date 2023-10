Corpo de Cyva, do Quarteto em Cy, é doado para universidade, atendendo a pedido da cantora

O corpo de Cyva Ribeiro de Sá Leite, do Quarteto em Cy, foi entregue a uma universidade nesta segunda-feira (23). A integrante e fundadora do grupo tinha o desejo de deixar o corpo dela para estudos e pesquisas, conforme divulgado pela família.

Cyva morreu na noite do último domingo, 22, aos 85 anos. Ela estava internada há um mês em um hospital no Rio, mas não resistiu a um quadro de septicemia, de acordo com informações do jornal O Globo.

Em uma publicação no Instagram nesta terça-feira, 24, o cantor Chico Faria, sobrinho de Cyva, informou a entrega do corpo - sem divulgar o nome da universidade - e contou que familiares e amigos da cantora tiveram uma reunião no centro espírita que ela frequentou por anos e onde deu aulas de português.

"Cyva dava aulas de alfabetização para adultos, uma coisa linda! Inclusive, ofereceu o seu talento para vários seguirem suas vidas com a liberdade de poderem ler e escrever. Durante a justa homenagem, muitos amigos falaram na tribuna histórias bonitas que tiveram a participação da Cyva, curiosidades que a família não sabia, leram textos, enfim, um ato de despedida e reverência pela sua nobre passagem na Terra", escreveu.

A publicação incluiu uma foto de Cylene, mãe de Chico e a única das irmãs do Quarteto em Cy que permanece viva, discursando na homenagem. "Foi uma noite especial, discreta como Cyva sempre foi. Sem alardes, sem mídia, fazendo o que era pra ser feito, e a palavra que foi unânime no encontro: generosidade", disse Chico.

O Quarteto em Cy foi formado em 1964 por Cyva, Cynara, Cybele e Cylene. O grupo é considerado o maior quarteto vocal do País, além de ser o mais antigo, e passou por diversas formações na década de 1960.

Cyva fez parte do grupo de 1964 até a última atividade do grupo, em todas as suas formações. A artista também era formada em Letras pela FFCH (Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade Federal da Bahia).