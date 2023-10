Chico Barney: Com tantas acusações, o que fazer com Simioni?

Esta é a versão online da newsletter Splash TV enviada hoje (24). Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Os assinantes UOL ainda podem receber dez newsletters exclusivas toda semana.

********

O público detesta Kamila Simioni em A Fazenda! E não é de graça. A peoa vem agindo nos bastidores desde o começo do jogo no intuito de infernizar a vida dos adversários e também dos aliados, coitados.

Se a nobre participante fosse uma personagem da Marvel, ela seria a Feiticeira Escarlate. Possui o extraordinário dom mutante de alterar a realidade ao seu redor e deixar absolutamente todo mundo um pouco mais frustrado e miserável durante o processo.

Se fosse uma personagem da Praça é Nossa, seria a adorável Bizantina Scatamacchia Pinto, popularmente conhecida como Velha Surda -embora não saibamos se as subversões da realidade sejam fruto de uma falha na audição ou do mero desejo de incendiar o feno de Itapecerica da Serra.

A Telefone Sem Fio Humana é uma personagem única na história de A Fazenda. Agindo nas sombras de maneira pouco discreta, ainda assim consegue ser ouvida e considerada líder por muita gente. Mas está começando a ser desmascarada lá dentro e o fim de sua trajetória pode estar próximo.

O principal problema é a falta de um posicionamento da Record quanto às interações de Simioni com Shayan. Só nos últimos dias houve uma patolada não requisitada, uma chicotada no rosto durante a festa e agora ainda paira uma acusação de mordida no pênis.

A emissora falha ao demorar para dar uma resposta ao público em algumas questões como as supracitadas, o que alimenta toda sorte de reclamações e ainda atrapalha bastante a maneira como alguns participantes são vistos aqui fora.

Vão expulsar? Fazer um alerta? Passar pano? Ainda fica a curiosidade para saber o que farão com Simioni, se é que ela não vai ser eliminada antes mesmo de chegarem a uma conclusão.

NOTAS DE A FAZENDA

Nota 0

Para a ausência de Adriane Galisteu conduzindo a famosa Dinâmica dos Apontamentos. Ao deixar a gestão na mão dos peões alcoolizados, o segmento acaba durando tempo demais e muitas vezes o foco é perdido. Isso seria facilmente resolvido se fosse uma atração ao vivo do programa de segunda-feira -o que valorizaria a experiência como um todo.

Nota 9

Para A Fazenda pós-Rachel Sheherazade. Apesar das piores previsões, aparentemente foi bom para todo mundo. Rachel saiu no auge e está brilhando aqui fora, A Fazenda ficou menos óbvia em seus rumos e continua entregando bizarrice, intriga e baixaria.

Veja também

Saiba que horas começa a quinta formação de roça de A Fazenda. Leia mais

Marcelle: Excesso de barraco em A Fazenda faz tudo parecer combinado. Leia mais

Quem a Fazendeira Jenny deve indicar para a 5ª roça de A Fazenda 15? Leia mais

Alicia acorda nervosa com o trato da vaca: 'Será que eu estou louca?'. Leia mais

Mais A Fazenda

Fazenda 15: Tonzão vence Prova de Fogo e poderá definir roceiro na 5ª roça. Leia mais

Poder da Chama definirá roceiro na quinta roça de A Fazenda 2023. Leia mais