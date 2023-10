Bruna Surfistinha expõe fetiche por policial: 'Sou louca por fardas'

A empresária Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha, admitiu que tem fetiche por fardas, e citou profissionais como bombeiros e policiais que trabalham fardados.

A ex-profissional do sexo abordou o assunto no podcast Acompanhadas. Na ocasião, ao entrevistar a dupla sertaneja Cesar e Gabriel, o primeiro disse que, além de cantor é policial militar pelo estado de Goiás, e foi então que Surfistinha expôs esse fetiche sexual.

"Eu vou falar uma coisa: sou louca por fardado... bombeiro, policial... sou louca", declarou.

Cesar contou que a farda é um atrativo para mulheres. Ele explicou que recebe maior assédio quando está com o uniforme e destacou que, quando está sem a farda, as mulheres praticamente não olham para ele.

A apresentadora do podcast, Nina Sag, que é acompanhante profissional, também contou que tem um cliente que só passou a dar atenção quando ele apareceu fardado. "Ele me mandou mensagem, a foto dele era normal, ele deu o primeiro 'oi', eu dei uma ignorada, deu uma segunda... aí na terceira vez ele estava fardado, falei 'ah, agora vou lhe dar atenção'. Aí ele apareceu na porta do meu local de trabalho fardado, aí sim gostei", falou.