Britney Spears diz que seus pretendentes precisavam fazer exame de sangue

Em sua biografia, A Mulher em Mim, que chegou às lojas nesta terça, 24, Britney Spears contou sua equipe de segurança pedia exames de sangue para todos seus pretendentes.

Investigação sobre cada pretendente: "Quando alguém se interessava por mim, a equipe de segurança que se reportava ao meu pai investigava os antecedentes do pretendente, fazia com que ele assinasse um acordo de confidencialidade e chegava a submetê-lo a um exame de sangue. (E meu pai também me disse que eu nunca mais poderia ver o fotógrafo com quem eu namorava na época)".

Interesse amoroso era informado sobre histórico médico e sexual de Britney: "Antes de um encontro, Robin [Greenhill, funcionário da empresária Lou Taylor] informava o pretendente a respeito dos meus históricos médico e sexual. Para ficar claro: isso acontecia antes do primeiro encontro. Tudo era muito humilhante, e sei que a insanidade desse esquema me impediu de encontrar uma simples companhia, ter uma noite divertida ou fazer novos amigos — quem dirá poder me apaixonar".

Álcool era proibido em festas em que Britney estivesse: "Nas raras ocasiões em que saía de casa — como quando ia à casa do meu agente e amigo, Cade, para um jantar —, a equipe de segurança vasculhava o imóvel inteiro para se certificar de que lá não havia álcool nem drogas, nem mesmo paracetamol. Ninguém na festa podia beber até que eu fosse embora. Os outros convidados levavam tudo na esportiva, mas eu sabia que bastava eu ir embora para a festa de verdade começar".