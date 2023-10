Arthur perdeu acesso na Globo após BBB: 'Me chamaram, não fui eu que pedi'

Arthur Aguiar, 34, participou do BBB 22 e foi o primeiro integrante do camarote a ganhar o reality da TV Globo, mas após vencer não foi chamado pela emissora para participar dos outros programas. Durante participação do Otalab, programa do Canal UOL comandado por Otaviano Costa, ele disse que não entendeu, já que tinha sete anos de casa.

"Até hoje eu não consigo entender o que de fato aconteceu, porque eu fiquei sete anos na casa e fiz vários trabalhos. Eles que me chamaram, não fui eu que bati lá na porta e falei 'por favor, gente deixa eu fazer o Big Brother'. [...]

O ator ainda afirma que entenderia se não fosse um artista da emissora. "Antes do programa, eu tinha muito mais entrada na casa. Venci o programa de maior audiência e investimento e aí nada aconteceu. Não entra na minha cabeça. Eles têm todo o direito, óbvio, de não querer, mas se eu fosse um artista que não tem nenhum vínculo com a casa e ganhasse, tudo bem."

Apesar da frustração, Arthur diz que isso o incentivou em outras áreas. "Existe uma frustração da minha parte? Existe, se eu falar que não vou estar mentindo, mas também, o fato de não ter acontecido me levou pra um lugar que talvez eu não teria tomado essa decisão, que foi começar a empreender".

Arthur voltaria para o BBB?

Ao ser questionado se entraria de novo no BBB, Arthur Aguiar não negou.

"Entraria. Eu gostei da dinâmica. Ele é um jogo 100% psicológico. Eu gosto. As pessoas se enganam de que é um jogo físico também poque tem as provas, mas não, é um jogo psicológico."

Ele detalhou a dinâmica do reality show. "Até nas provas que não são de resistência, são de habilidades, se você não tiver bem, você não é capaz de jogar. Isso acontece no esporte. O Big Brother é um jogo 100% psicológico porque tudo lá dentro é pra te desestruturar e mexer com a sua cabeça."

Convite para Big Brother gringo

No papo com Otaviano Costa, Arthur confirmou que foi convidado para participar do reality A Fazenda logo após vencer o BBB em 2022, mas disse ter recusado o convite. Por conta do novo filho, que ainda vai nascer, o ator também precisou recusar o convite para uma edição gringa do Big Brother.