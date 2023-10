Sem filtro, ARTHUR AGUIAR SOLTA O VERBO e faz DENÚNCIA CONTRA GLOBO

Do BOL em São Paulo

Vencedor do prêmio milionário do "BBB 22", o cantor Arthur Aguiar não viu muitas portas serem abertas para ele dentro da Globo após o final do reality show. Em entrevista ao Otalab, programa do Canal UOL, o artista foi sincero ao falar que ficou sem compreender a falta de oportunidades na emissora, especialmente por ser contratado há sete anos.

Até hoje eu não consigo entender o que de fato aconteceu, porque eu fiquei sete anos na casa e fiz vários trabalhos. Eles que me chamaram, não fui eu que bati lá na porta e falei: 'Por favor, gente, deixa eu fazer o Big Brother', Arthur Aguiar.

Por conta do sucesso das últimas edições, muitos participantes foram absorvidos para o elenco da Globo, exemplo de Rafa Kalimann, Thelminha, Gil do Vigor e Jade Picon. Essa última, inclusive, rival direta de Arthur Aguiar e eliminada na primeira metade do confinamento.

Antes do programa, eu tinha muito mais entrada na casa. Venci o programa de maior audiência e investimento e aí nada aconteceu. Não entra na minha cabeça. Eles têm todo o direito, óbvio, de não querer, mas se eu fosse um artista que não tem nenhum vínculo com a casa e ganhasse, tudo bem , Arthur Aguiar.

O ex-BBB admitiu que se sente "frustrado" com o desdobramento da relação profissional com a emissora, mas optou por ver o lado positivo pelo rumo que sua vida tomou. "Existe uma frustração da minha parte? Existe, se eu falar que não vou estar mentindo, mas também, o fato de não ter acontecido me levou pra um lugar que talvez eu não teria tomado essa decisão, que foi começar a empreender", explicou.

E mesmo depois disso tudo, se pintar a oportunidade, Arthur Aguiar toparia entrar na casa mais vigiada do Brasil novamente. "Eu gostei da dinâmica. Ele é um jogo 100% psicológico. Eu gosto. As pessoas se enganam de que é um jogo físico também porque tem as provas, mas não, é um jogo psicológico", avaliou.